Водителей обяжут носить световозвращающие жилеты

МВД России подготовило очередные поправки в Правила дорожного движения, которые обяжут водителей носить одежду со световозвращающими полосами в случае непредвиденной остановки.

Ведомство предлагает дополнить Правила новым пунктом 2.3.4, который обяжет водителя находиться рядом с транспортным средством за пределами населенных пунктов в одежде со световозвращающими полосами.

2.3.4. При вынужденной остановке транспортного средства или дорожно-транспортном происшествии вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281–2014.

Насколько безопаснее находиться в световозвращающем жилете на дороге даже в светлое время суток, наш журнал на наглядном эксперименте доказал еще семь (!) лет назад. Остается порадоваться, что хоть сегодня чиновники созрели до соответствующих поправок. Пусть и обязательной такая одежда должна стать лишь в темное время суток.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за 6 месяцев этого года число наездов на водителей, вышедших из транспортных средств и находящихся на обочине или проезжей части, выросло на 4,8% до 66 случаев.

Разработчик законопроекта отмечает, что все пострадавшие находились на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов. Другие водители не имели возможности вовремя их заметить и принять соответствующие меры.

Практика обязательного ношения жилета со световозвращающими полосами в случае поломки машины или другой ситуации, когда водитель вынужден выйти из автомобиля на проезжей части, существует практически во всех развитых странах мира.

При этом во многих странах за отсутствие в машине соответствующего жилета предусмотрены штрафы. Например, в Австрии он составляет 14 евро, Бельгии — 50 евро, Испании — 91 евро, Италии — от 34 до 138 евро, Словакии — от 50 до 150 евро. Самые жесткие штрафы в Евросоюзе в Португалии: если жилета не окажется в машине, водитель будет оштрафован на сумму от 60 до 300 евро, а если при аварийной остановке водитель еще и будет находиться рядом с транспортным средством без него, то штраф увеличивается вдвое.

  • МВД в последнее время активизировало работу по внесению изменений в ПДД, которые готовит ГИБДД. Так, например, в России поменяются правила проезда круговых перекрестков.
  • Другой законопроект предусматривает передачу от ГИБДД региональным властям право выписывать штрафы за нарушения, зафиксированные камерами, работающими в автоматическом режиме.

Фото: Игорь Твердунов/«За рулем»

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Комментарии (7)

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Очередное правило, защищающее идиотов от самих себя. Тот, кто с головой дружит, найдёт способ себя обозначить и без помощи ПДД.

В Турции, было дело, обязали в багажнике возить пластиковый мешок. Говорили, очень отрезвляет.

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-2

А еще у нас водителей обязывают ездить трезвыми. И как, помогает?

Жилет всегда со мной — в каждой машине по жилету вожу. За 15 лет стажа ни разу (стучу по дереву) не пригодились.

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0

Ждём расценки за  отсутствие жилета,ведь всё затевается ради этого.

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+2
А Алексей

А может просто купить? Тем более, что жилет действительно может оказаться полезным. В супермаркетах и магазинах спецодежды они продаются по 140–150 рублей — чуть дороже пачки сигарет.

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0

Когда человек не управляет автомобилем он уже — не водитель.

66 случаев? так уж это много? не приведет ли введение жилетов к тому, что водители привыкнув, что все на обочине будут в жилетах еще меньше будут обращать внимания на тех, кто без жилетов на обочине и статистика ухудшится?

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+2

У меня светоотражающий жилет на случай остановки ночью живёт в машинах уже лет десять.

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0
Зимин Влад

Аналогично ! Был случай на трассе давно : ночью при мне впереди идущий парнягу зацепил (хорошо,затормозить успел-тот ему спереди из-за своей машины прям под колеса вынырнул, а он его не видел !)... Вот я и взял жилет,положил под сидулку- не весит ничего, место не занимает, а случиться может всякое...Болезнь лучше предупредить, чем лечить...

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