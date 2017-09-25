Дорожную разметку нанесли прямо по луже

Так в Красноярске подготовили дорогу к зиме.

Поучилось прямо как у Аркадия Райкина: «Один пришивает карман, один — проймочку, один — рукав, я лично пришиваю пуговицы, к пуговицам претензии есть?». Свежую разметку на улице Пушкина запечатлел красноярец Дмитрий. Ее нанесли прямо в яму: она заныривает внутрь и выходит, сообщает портал «НГС. Новости». То, что покрытие при этом разбитое, дорожников, видимо, не смутило.

В Красноярске такие случаи не редкость, разметка на неотремонтированном асфальтобетонном покрытии появилась также на Качинской улице и перекрестке улиц Северной — Северо-Енисейской. Летом такой же случай зафиксирован в микрорайоне «Солнечный». Дело в том, что работы по нанесению дорожной разметки в городе сильно отстают от графика, она нанесена только на 97 улицах города из 214, сообщили в региональном ГИБДД.

В Белоруссии воры пытались похитить рецепт уникального состава для дорожной разметки, однако были пойманы с поличным.

На региональной дороге в Горно-Алтайске дорожники нанесли разметку прямо поверх сбитого животного.

А в Екатеринбурге новый асфальт аккуратно проложили вокруг торчащего из дороги пня. У местных жителей была надежда на то, что это природное препятствие уберут во время ремонта дороги, однако они просчитались.



Фото: «НГС. Новости». Красноярск