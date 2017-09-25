Subaru покажет предвестника нового WRX

Компания Subaru представит на автосалоне в Токио концепт Viziv Performance, который можно назвать предтечей спортседана WRX недалекого будущего.

Subaru Viziv Perfomance

Пока японцы постарались сохранить интригу и опубликовали пару изображений да весьма скудную информацию о будущей премьере. Судя по тизерам, концепт будет выполнен в едином с другими «Визивами» стиле.

У седана будет фирменная передняя часть, заметно расширенные крылья, в которых скрываются большие колеса, довольно короткая задняя часть, в крышку багажника интегрирован спойлер. Вместо зеркал на концепте установлены камеры на тоненьких ножках.

Не рассекречен и интерьер концепта, Subaru говорит лишь о том, что он будет «полностью передавать спортивный дух и сущность модели».

Subaru Viziv Perfomance

О силовой установке концепта в Subaru не распространяются. Но судя по диодной подсветке радиаторной решетки, речь может идти либо о гибридной силовой установке, либо о полностью электрической.

Subaru Viziv Performance получит систему автономного вождения на базе комплекса EyeSight следующего поколения.

Кроме концепта Subaru покажет в Токио и серийный WRX STI в спецверсии S208. Седан будет выпущен ограниченным тиражом в 450 экземпляров. Эта версия придет на смену S207, показанной в 2015 году.

Subaru WRX STI S208

Машина получила более тонкую настройку подвески и пониженный центр тяжести. Крыша и антикрыло выполнены из углеволокна. В компании говорят, что инженеры поработали и над двигателем, но спецификации Subaru WRX STI S208 будут раскрыты только в день премьеры 25 октября этого года.

На прошлой неделе Subaru объявила российские цены на кроссовер XV нового поколения.

В этом году специально доработанный седан Subaru WRX STI поставил рекорд круга в категории «четырехдверные седаны» на легендарной Северной петле Нюрбургринга.

Фото Subaru