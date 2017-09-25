Водитель Лады без задних колес устроил ДТП в Краснодаре

Способность переднеприводных автомобилей ездить без задних колес неоднократно продемонстрирована в кинофильмах и рекламных роликах. Однако в реальной жизни такой трюк может обернуться большими неприятностями.

Авария, зафиксированная очевидцем на камеру мобильного телефона, произошла в Краснодаре. Автомобиль ВАЗ-21099 с вывороченным из кузова задним мостом едет на довольно приличной скорости по левой полосе, отчаянно дымя заблокированными задними колесами. Оператор при этом то ли с гордостью, то ли с иронией произносит комментарий: «Это Россия!». В какой-то момент Ладу подбрасывает на выбоине, ее водитель теряет управление, и машину разворачивает аккурат в бок припаркованному на обочине кроссоверу BMW, после чего лихая поездка прекращается.

Volkswagen, из которого велась съемка, к слову, тоже вполне мог попасть «под замес», но его водитель предусмотрительно соблюдал безопасную дистанцию и сумел вовремя остановиться.

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Фото, видео: YouTube