Самый мощный автомобиль в мире продадут в России

Речь об эксклюзивном Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse 2014 года выпуска. Окончательную цену автомобиля, по которой он будет продан на онлайн-аукционе, даже сложно себе представить.

Торги за спорткар, ориентировочная цена которого составляет более 150 миллионов рублей (!), пройдут на онлайн-аукционе подержанных автомобилей CarPrice. Автомобиль, хоть и 2014 года выпуска, имеет пробег всего 493 км. Суперкар приехал в Россию из Дубая, и, говорят, он не выезжал за пределы заводского автотрека.

Как утверждает продавец, его Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse — самый быстрый родстер в мире. Возможно, это и так — мощность составляет 1200 лошадиных сил, объем двигателя — 8 литров, а максимальная скорость, которую он способен развить, — 410 км/ч. До «сотни» спорткар разгоняется всего за 2,6 секунды.

Кузов автомобиля выполнен из карбона, и только он стоит 300 тысяч евро.

Про то, как делают этот автомобиль, даже снят фильм.

Когда состоится аукцион, пока точно не решено, но ясно, что в ближайшее время. Несмотря на заоблачную цену спорткара, интерес к нему уже проявляют.

Bugatti Veyron16.4 Super Sport считается одним из самых быстрых серийных легковых автомобилей мире.

В 2016 году было объявлено сразу три отзывных кампании, посвященных Вейрону. Правда, затронули они всего 173 автомобиля.

Фото: CarPrice