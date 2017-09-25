Nissan Qashqai получил юбилейную серию: всего 500 машин для России

В этом году кроссовер Nissan Qashqai празднует свое десятилетие. К этому знаменательному событию российское отделение компании подготовило спецверсию модели, которая будет выпущена тиражом в 500 экземпляров.

От обычных Кашкаев спецсерию Nissan Qashqai «10 years» отличают красные накладки на корпусах зеркал, багажнике и переднем бампере, а также молдинги красного цвета. Машина представлена в четырех цветах кузова: сером, черном, серебристом и жемчужно-белом.

Юбилейный Nissan Qashqai будет доступен в комплектациях QE+ и LE+, в оснащение которых входят парктроники, система кругового обзора Around View Monitor, мультимедийная система Nissan Connect 2.0. Спецсерию отличают коврики с вышитым логотипом «10 years».

Эксклюзивно для спецсерии в качестве опции Nissan предлагает сигнализацию с GSM и возможностью бесключевого доступа в салон автомобиля. Следить за состоянием автомобиля можно не только с помощью брелока, но и в приложениях для операционных систем Android и iOS. Обойдется такая опция в 20 тыс. руб.

Nissan Qashqai «10 years» появится у дилеров 3 октября по цене от 1 585 000 до 1 747 000 руб. (без опциональной сигнализации), то есть на 34 тыс. руб. дороже обычных Кашкаев в версиях QE+ и LE+.

На прошлой неделе юбилейной спецсерией в 300 экземпляров обзавелся внедорожник Chevrolet Niva.

А юбилейная спецсерия УАЗ Хантер ограничена 469 экземплярами, в честь прародителя этой модели, внедорожника УАЗ-469.

Фото: Nissan