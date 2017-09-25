Согласно законопроекту МВД, процедура наказания нарушителей будет максимально упрощена, если нарушение зафиксировано на видео, а гражданин зарегистрирован в единой государственной системе. В таких случаях предлагается отказаться от составления протокола.

Сегодня правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД отказаться от составления протокола об административном правонарушении в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными в специальной единой государственной системе идентификации и аутентификации (то есть в системе госуслуг). В таких случаях протокол о нарушении будет выноситься только по видеозаписи.

Сейчас видео от неравнодушных граждан тоже принимают, но инспектор обязан доказать событие правонарушения, для чего должен вызвать очевидца и нарушителя, а по возможности еще и свидетелей. Это долго, муторно, и, кроме того, по закону инспекторы ограничены двухмесячным сроком привлечения к ответственности.

Теперь предлагают обходиться без этой обязательной части, а сразу принимать видео как доказательство нарушения, но лишь при условии, что гражданин, записавший видео, зарегистрирован в специальной системе.

Этот законопроект направлен на повышение безопасности дорожного движения, говорится на сайте Кабмина. Теперь документ будет рассмотрен на заседании правительства, а потом направлен в Госдуму.

Видеорегистраторы давно вошли в моду у российских автомобилистов. А с какой целью их устанавливают в автомобиле и что водители хотят получить от фиксации различных дорожных ситуаций? Это выяснилось в ходе опроса.

Сейчас необходимо, чтобы на записи было отчетливо видно место, время правонарушения и автомобиль нарушителя. Инспекторы должны провести расследование, проверить эту информацию и выяснить, кто был за рулем. Однако заставить автовладельцев свидетельствовать против самих себя или против близких никто не вправе, поэтому и сложно установить нарушителя, и многим таким делам просто не дают хода.



Фото: Александра Мудрац/ТАСС