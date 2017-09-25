Нарушителям ПДД осложняют жизнь — граждане поработают камерами видеофиксации

Согласно законопроекту МВД, процедура наказания нарушителей будет максимально упрощена, если нарушение зафиксировано на видео, а гражданин зарегистрирован в единой государственной системе. В таких случаях предлагается отказаться от составления протокола.

Сегодня правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД отказаться от составления протокола об административном правонарушении в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными в специальной единой государственной системе идентификации и аутентификации (то есть в системе госуслуг). В таких случаях протокол о нарушении будет выноситься только по видеозаписи.

Сейчас видео от неравнодушных граждан тоже принимают, но инспектор обязан доказать событие правонарушения, для чего должен вызвать очевидца и нарушителя, а по возможности еще и свидетелей. Это долго, муторно, и, кроме того, по закону инспекторы ограничены двухмесячным сроком привлечения к ответственности.

Теперь предлагают обходиться без этой обязательной части, а сразу принимать видео как доказательство нарушения, но лишь при условии, что гражданин, записавший видео, зарегистрирован в специальной системе.

Этот законопроект направлен на повышение безопасности дорожного движения, говорится на сайте Кабмина. Теперь документ будет рассмотрен на заседании правительства, а потом направлен в Госдуму.

  • Видеорегистраторы давно вошли в моду у российских автомобилистов. А с какой целью их устанавливают в автомобиле и что водители хотят получить от фиксации различных дорожных ситуаций? Это выяснилось в ходе опроса.
  • Сейчас необходимо, чтобы на записи было отчетливо видно место, время правонарушения и автомобиль нарушителя. Инспекторы должны провести расследование, проверить эту информацию и выяснить, кто был за рулем. Однако заставить автовладельцев свидетельствовать против самих себя или против близких никто не вправе, поэтому и сложно установить нарушителя, и многим таким делам просто не дают хода.

Фото: Александра Мудрац/ТАСС

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Комментарии (7)

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Теперь получается любой болванчик с телефоном, может по своему усмотрению, считая что кто-то, что-то нарушил, отправить видео в ведомство, где без каких либо проверок сразу будут ляпать штрафы? Это как камеры, которые тени за пересечение сплошной штрафуют и стоящим машинам скорость самолета приписывают.

Без доработки такая система только во зло, люди друг другу и так не доверяют, а теперь еще и набрасываться будут.

ГИБДД на то и ГИБДД, чтобы заниматься этими вопросами, а у нас его вобще хотят убрать похоже, не вижу в этом ничего повышающего безопастность.

Я за систему, но любое сообщение о нарушении должно быть должным образом проверено и доказано!

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0

Да нормально всё, а то ездят как хотят, ставят где хотят, а на любую претензию гаишника им подавай.

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+5

Заложи ближнего своего. Этим государство хочет ещё больше разделить людей, чтобы властвовать дальше.

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-9
Лещенко Назар

тот, кто своими хамскими действиями угрожает безопасности других автомобилистов, нам не свой ближний....

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+5

Без суда и следствия, без необходимых формальных процедур. Куда-то не туда в погоне за деньгами идет наша правовая система.

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-6
Darkmatter

А с камер на дорогах вам письма счастья присылают как-то иначе?

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+1
Darkmatter

а совет простой — не нарушай!

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+4
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