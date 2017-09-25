Названы самые дорогие автобренды в мире. Лады среди них нет

В этом году сенсаций в рейтинге нет: в лидирующей группе перестановок не произошло. Но аналитики отметили растущее влияние автомобильных брендов на общую стоимость марок из рейтинга: в нынешнем им принадлежит доля в 14,5%, а совокупная стоимость автомобильных брендов составляет 14,5% или 266 млрд 827 млн долл.
Как и в прошлом году, в глобальный топ-100 вошло 15 автомобильных марок, причем в первую сотню вернулась Ferrari, которая несколько лет назад оказалась за пределами рейтинга. Многолетним лидером Best Global Brands в автомобильном сегменте является японская Toyota, которая, правда, потеряла пару позиций в общем списке, переместившись с пятого на седьмое место. Если и дальше ценность японской марки будет падать, то уже в следующем году лидером вполне может стать Mercedes-Benz, который находится на втором месте. На третьем расположилась BMW, следом с большим отставанием идут Honda и Ford.
Аналитики Interbrand говорят о том, что после рецессии 2009–2010 годов автомобильные компании испытывают подъем, и их ценность постоянно растет за счет вывода новых моделей и общего роста продаж. Однако в следующем году ситуация может измениться из-за негативного прогноза по продажам на втором из крупнейших авторынков в мире, Северной Америке.
Самые дорогие автомобильные бренды в мире:
|
Место (в общем рейтинге)
|
Бренд
|
Стоимость, млрд долл.
|
Динамика, %
|
1 (7)
|
Toyota
|
50 291
|
—6
|
2 (9)
|
Mercedes-Benz
|
47 829
|
+10
|
3 (13)
|
BMW
|
41 521
|
0
|
4 (20)
|
Honda
|
22 696
|
+3
|
5 (33)
|
Ford
|
13 643
|
+5
|
6 (35)
|
Hyundai
|
13 193
|
+5
|
7 (38)
|
Audi
|
12 023
|
+2
|
8 (39)
|
Nissan
|
11 534
|
+4
|
9 (40)
|
Volkswagen
|
11 522
|
+1
|
10 (48)
|
Porsche
|
10 129
|
+6
|
11 (69)
|
Kia
|
6681
|
+6
|
12 (73)
|
Land Rover
|
6095
|
+7
|
13 (87)
|
Mini
|
5114
|
+3
|
14 (88)
|
Ferrari
|
4876
|
—
|
15 (98)
|
Tesla
|
4009
|
0
В агентстве считают, что у автомобильных компаний, которые в этом году оказались в топ-100, есть все шансы сохранить позиции и в следующем году при условии хорошего управления бизнесом, отношения к персоналу и управления рисками, которые являются ключевыми для ценности каждого бренда.
- Зато Лады есть в рейтинге по объемам продаж новых легковушек в Европе: по итогам восьми месяцев в нем оказались Lada Granta и Lada Vesta.
- В России Lada также возглавляет рейтинг популярности: в августе Lada Granta обошла Kia Rio и вновь стала самым продаваемым легковым автомобилем.
Фото: Toyota