Названы самые дорогие автобренды в мире. Лады среди них нет

Компания Interbrand опубликовала ежегодный рейтинг Best Global Brands, в котором, конечно же, оказались и крупнейшие автомобильные марки.

В этом году сенсаций в рейтинге нет: в лидирующей группе перестановок не произошло. Но аналитики отметили растущее влияние автомобильных брендов на общую стоимость марок из рейтинга: в нынешнем им принадлежит доля в 14,5%, а совокупная стоимость автомобильных брендов составляет 14,5% или 266 млрд 827 млн долл.

Как и в прошлом году, в глобальный топ-100 вошло 15 автомобильных марок, причем в первую сотню вернулась Ferrari, которая несколько лет назад оказалась за пределами рейтинга. Многолетним лидером Best Global Brands в автомобильном сегменте является японская Toyota, которая, правда, потеряла пару позиций в общем списке, переместившись с пятого на седьмое место. Если и дальше ценность японской марки будет падать, то уже в следующем году лидером вполне может стать Mercedes-Benz, который находится на втором месте. На третьем расположилась BMW, следом с большим отставанием идут Honda и Ford.

Аналитики Interbrand говорят о том, что после рецессии 2009–2010 годов автомобильные компании испытывают подъем, и их ценность постоянно растет за счет вывода новых моделей и общего роста продаж. Однако в следующем году ситуация может измениться из-за негативного прогноза по продажам на втором из крупнейших авторынков в мире, Северной Америке.

Самые дорогие автомобильные бренды в мире:

Место (в общем рейтинге)

Бренд

Стоимость, млрд долл.

Динамика, %

1 (7)

Toyota

50 291

—6

2 (9)

Mercedes-Benz

47 829

+10

3 (13)

BMW

41 521

0

4 (20)

Honda

22 696

+3

5 (33)

Ford

13 643

+5

6 (35)

Hyundai

13 193

+5

7 (38)

Audi

12 023

+2

8 (39)

Nissan

11 534

+4

9 (40)

Volkswagen

11 522

+1

10 (48)

Porsche

10 129

+6

11 (69)

Kia

6681

+6

12 (73)

Land Rover

6095

+7

13 (87)

Mini

5114

+3

14 (88)

Ferrari

4876

15 (98)

Tesla

4009

0

В агентстве считают, что у автомобильных компаний, которые в этом году оказались в топ-100, есть все шансы сохранить позиции и в следующем году при условии хорошего управления бизнесом, отношения к персоналу и управления рисками, которые являются ключевыми для ценности каждого бренда.

  • Зато Лады есть в рейтинге по объемам продаж новых легковушек в Европе: по итогам восьми месяцев в нем оказались Lada Granta и Lada Vesta.
  • В России Lada также возглавляет рейтинг популярности: в августе Lada Granta обошла Kia Rio и вновь стала самым продаваемым легковым автомобилем.

Фото: Toyota

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Комментарии (5)

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Казалось бы, а причем тут Лада? Вопрос к автору заголовка.

Или Лада упомянута исключительно с целью вызвать бурление говен?

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Слава

Каклану просто работёнку подкидывают)

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Илюш, а ты уроки сделал? Мамка заругает же

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матрос Мальков

Матрас такой матрас:)

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ЛаЖа слила и тут:)

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