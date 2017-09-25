Названы самые дорогие автобренды в мире. Лады среди них нет

Компания Interbrand опубликовала ежегодный рейтинг Best Global Brands, в котором, конечно же, оказались и крупнейшие автомобильные марки.

В этом году сенсаций в рейтинге нет: в лидирующей группе перестановок не произошло. Но аналитики отметили растущее влияние автомобильных брендов на общую стоимость марок из рейтинга: в нынешнем им принадлежит доля в 14,5%, а совокупная стоимость автомобильных брендов составляет 14,5% или 266 млрд 827 млн долл.

Как и в прошлом году, в глобальный топ-100 вошло 15 автомобильных марок, причем в первую сотню вернулась Ferrari, которая несколько лет назад оказалась за пределами рейтинга. Многолетним лидером Best Global Brands в автомобильном сегменте является японская Toyota, которая, правда, потеряла пару позиций в общем списке, переместившись с пятого на седьмое место. Если и дальше ценность японской марки будет падать, то уже в следующем году лидером вполне может стать Mercedes-Benz, который находится на втором месте. На третьем расположилась BMW, следом с большим отставанием идут Honda и Ford.

Аналитики Interbrand говорят о том, что после рецессии 2009–2010 годов автомобильные компании испытывают подъем, и их ценность постоянно растет за счет вывода новых моделей и общего роста продаж. Однако в следующем году ситуация может измениться из-за негативного прогноза по продажам на втором из крупнейших авторынков в мире, Северной Америке.

Самые дорогие автомобильные бренды в мире:

Место (в общем рейтинге) Бренд Стоимость, млрд долл. Динамика, % 1 (7) Toyota 50 291 —6 2 (9) Mercedes-Benz 47 829 +10 3 (13) BMW 41 521 0 4 (20) Honda 22 696 +3 5 (33) Ford 13 643 +5 6 (35) Hyundai 13 193 +5 7 (38) Audi 12 023 +2 8 (39) Nissan 11 534 +4 9 (40) Volkswagen 11 522 +1 10 (48) Porsche 10 129 +6 11 (69) Kia 6681 +6 12 (73) Land Rover 6095 +7 13 (87) Mini 5114 +3 14 (88) Ferrari 4876 — 15 (98) Tesla 4009 0

В агентстве считают, что у автомобильных компаний, которые в этом году оказались в топ-100, есть все шансы сохранить позиции и в следующем году при условии хорошего управления бизнесом, отношения к персоналу и управления рисками, которые являются ключевыми для ценности каждого бренда.

Зато Лады есть в рейтинге по объемам продаж новых легковушек в Европе: по итогам восьми месяцев в нем оказались Lada Granta и Lada Vesta.

В России Lada также возглавляет рейтинг популярности: в августе Lada Granta обошла Kia Rio и вновь стала самым продаваемым легковым автомобилем.

Фото: Toyota