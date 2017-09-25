В 2019 году под маркой Land Rover появится условно легковая модель, которая даст начало новому семейству под названием Road Rover. Автомобиль будет снабжен электрической силовой установкой.

В начале сентября компания Jaguar Land Rover официально заявила, что электрифицирует все свои модели с 2020 года, а теперь стали известны некоторые подробности этого плана электрификации.

Как сообщает британский журнал Autocar со ссылкой на собственные источники, первым серийным электромобилем Land Rover станет модель представительского класса под названием Road Rover. Она разделит платформу с седаном Jaguar XJ следующего поколения, который также будет иметь полностью электрическую версию. Какой тип кузова получит новинка, пока неизвестно, но скорее всего это будет кросс-универсал типа Volvo V90 Cross Country — по крайней мере таким видят Road Rover наши британские коллеги на представленных компьютерных эскизах.

Ожидается, что Road Rover будет иметь два электромотора (по одному на каждую ось), разгоняться до «сотни» менее чем за 5 с, проезжать на одной зарядке до 500 км и стоить от 90 тысяч фунтов стерлингов (от 7 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ).

Вероятно, для Роуд Ровера адаптируют платформу электрокроссовера I-Pace, который поступит в продажу уже в следующем году, в том числе в России. Название Road Rover взято не с потолка, а из лендроверовского архива — так назывался один из предсерийных прототипов внедорожника Range Rover первого поколения, предназначенный для езды преимущественно по дорогам с твердым покрытиям. По ним же будет ездить и электрический Road Rover: его оффроудные возможности будут весьма условными, так как компоновка электромобиля с высоковольтной батареей в полу не предполагает преодоление бродов и совершения прочих экстремальных фокусов, но лихо пронестись на Роуд Ровере по грунтовке будет можно, имидж марки не пострадает, а фирма-производитель получит новых клиентов — тех, что сейчас покупают кроссовер Tesla Model X.

В перспективе под суббендом Road Rover появятся и другие модели, но какие именно, пока неизвестно.

Ранее в этом месяце стало известно о том, что традиционные внедорожники и кроссоверы Land Rover скоро получат 3-цилиндровые моторы.

В линейке Range Rover в будущем может вновь появиться трехдверный внедорожник.

Фото: autocar.co.uk