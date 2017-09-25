Юбилейный пин-ап календарь: девушки и легендарные машины

2017-й близится к концу, и в продажу поступает множество автомобильных календарей на следующий год. «За рулем» по традиции знакомит читателей с наиболее интересными экземплярами.

Итальянская шинная фирма Pirelli представила свой календарь на 2018 год еще в июле, а теперь мы предлагаем вашему вниманию шикарную работу от германского издательства SWAY Books, которое уже 10 лет выпускает тематический календарь Girls & Legendary US-Cars («Девушки и легендарные американские автомобили»). Снимки для него делает проживающий в Гамбурге фотограф Карлос Келла, специализирующийся на американской культуре вообще и стиле пин-ап в частности. Особенность этого календаря в том, что он не ежемесячный, а еженедельный — на сайте издательства из него в качестве завлекалочки опубликованы 19 страничек. Десять снимков календаря, в том числе обложку, Келла снял во время путешествия на Кубу. Тираж календаря ограничен 2018 экземплярами, цена — 39,90 евро.

Компания Liqui Moly выпустила на 2017 год сразу два календаря!

Особый взгляд на счисление дат присущ конкурсу Miss Tuning, по итогам которого также готовят календарь с фотографиями победительниц.

Украшать производственные площадки хорошенькими девушками начали и российские компании. Свой автокалендарь, в частности, представил Краснокамский ремонтно-механический завод.

Фото: Carlos Kella/SWAY Books