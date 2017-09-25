В фильмах перестанут нарушать ПДД. МВД и Минкульт проследят!

Смогут ли выполнить такое требование российские режиссеры, если подобная инициатива станет законом?

Пока речь идет о некоем своде рекомендаций, которые должны представить МВД и Минкультуры, по соблюдению правил дорожного движения в фильмах. Инициатор идеи, о которой стало известно паблику Mash, — Правительство РФ.

Благодаря инициативе должно сократиться число нарушителей на российских дорогах, считают в правительстве. Только как это реализовать на практике, пожалуй, не знает никто. Можно еще настаивать на пристегивании ремнями безопасности, перевозке детей в специальных креслах, но как быть со сценами погони и прочего дорожного экстрима, для выполнения которых приглашаются каскадеры?

Скорее всего, рекомендации так и останутся рекомендациями, но ведь дыма без огня не бывает! Кстати, норма о запрете показа сцен курения в фильмах была в первой версии антитабачного законопроекта... Впрочем, из последующих редакций документа ее изъяли. Зато в фильмах появляется предупреждение: «Данный фильм содержит сцены курения. Помните, курение опасно для вашего здоровья!». Интересно, кто-нибудь ведет статистику, повлияло ли это на сокращение числа курильщиков?

Не то чтобы мы выступали за курение, но во всем должна быть мера. Особенно было тревожно за волка из «Ну, погоди»: ведь на волне «прогрессивных» решений в области ЗОЖ его вообще могли лишить папироски! А теперь страшно даже представить, что будет, если режиссеров обяжут следить за соблюдением правил дорожного движения в фильмах.

В МВД недавно разработали законопроект, согласно которому процедура наказания нарушителей ПДД будет максимально упрощена, если нарушение зафиксировано на видео, а гражданин зарегистрирован в единой государственной системе.

Фото: kino.ru