Mitsubishi представила в Москве обновленный кроссовер ASX

Российские дилеры начали принимать заказы на переживший очередной рестайлинг компактный кроссовер еще в августе, но поскольку собирается эта модель в Японии, то до европейской части нашей страны обновленный ASX добрался с задержкой. Но ожидание того стоило!

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Mitsubishi > ASX

Фирменный икс-фейс заметно освежил облик немолодого кроссовера.
Фирменный икс-фейс заметно освежил облик немолодого кроссовера.

Напомним, что ASX вернулся в Россию после почти двухлетнего перерыва — решение было принято на волне роста рынка новых автомобилей в нашей стране, при этом в августе продажи бренда Mitsubishi взлетели сразу на 33% (по сравнению с августом прошлого года), тогда как рынок в целом за последний месяц лета увеличился на 16,7%.

Кроссовер ASX должен поддержать позитивный для «трех бриллиантов» тренд и привлечь в дилерские центры покупателей. Понятно, что бестселлером своего сегмента ASX не станет — цены на фоне конкурентов высоковаты: от 1 099 000 рублей за базовую переднеприводную версию Inform с 1,6-литровым бензиновым двигателем (117 л.с.) и МКП до 1 479 990 рублей за наиболее щедро оснащенную полноприводную модификацию Instyle с 2,0-литровым мотором (150 л.с.) и вариатором.

Для сравнения скажем, что близкий по размерам Renault Kaptur с мотором 1.6 (114 л.с.) на «ручке» можно купить за 879 000 рублей, версию с вариатором — за 929 990 рублей. У Mitsubishi ASX 1,6-литровый мотор с вариатором не сочетается, а ведь такая версия могла бы приглянуться городским домохозяйкам, не сильно требовательным к динамике, но падким на фирменный слоган Mitsubishi — «Надежно». За то, что кроссоверы для российского рынка собираются в Японии, не грех просить наценку — она наверняка оправдает себя через несколько лет эксплуатации, когда придется продавать машину на вторичном рынке.

В принципе, можно было наладить производство ASX на заводе ПСМА Рус в Калуге, ведь он построен на той же платформе, что и выпускаемый здесь Outlander, но дело в том, что ASX находится уже в конце своего жизненного цикла (дебютировал в 2010 году), локализовывать его сроком на полтора-два года нецелесообразно, проще возить из Японии. Система ЭРА-ГЛОНАСС на ASX, кстати, не ставится, на него еще действует сертификат старого образца.

Российским журналистам обновленный ASX представил лично президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Накамура.
Российским журналистам обновленный ASX представил лично президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Накамура.

Конкретных планов продаж по модели ASX в российском представительстве Mitsubishi не назвали, но дали понять, что речь идет о тысячах экземпляров в год, при этом в компании полагают, что уже до конца 2017-го совокупный тираж всех проданных в России кроссоверов ASX может достигнуть 100 тысяч штук.

Mitsubishi представила в Москве обновленный кроссовер ASX

Фото: Андрей Ежов, Mitsubishi

Mitsubishi представила в Москве обновленный кроссовер ASX
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Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

Mitsubishi 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.

Недостатки:

Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.

Комментарий:

Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров ...

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