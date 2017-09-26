Mitsubishi представила в Москве обновленный кроссовер ASX

Российские дилеры начали принимать заказы на переживший очередной рестайлинг компактный кроссовер еще в августе, но поскольку собирается эта модель в Японии, то до европейской части нашей страны обновленный ASX добрался с задержкой. Но ожидание того стоило!

Фирменный икс-фейс заметно освежил облик немолодого кроссовера.

Напомним, что ASX вернулся в Россию после почти двухлетнего перерыва — решение было принято на волне роста рынка новых автомобилей в нашей стране, при этом в августе продажи бренда Mitsubishi взлетели сразу на 33% (по сравнению с августом прошлого года), тогда как рынок в целом за последний месяц лета увеличился на 16,7%.

Кроссовер ASX должен поддержать позитивный для «трех бриллиантов» тренд и привлечь в дилерские центры покупателей. Понятно, что бестселлером своего сегмента ASX не станет — цены на фоне конкурентов высоковаты: от 1 099 000 рублей за базовую переднеприводную версию Inform с 1,6-литровым бензиновым двигателем (117 л.с.) и МКП до 1 479 990 рублей за наиболее щедро оснащенную полноприводную модификацию Instyle с 2,0-литровым мотором (150 л.с.) и вариатором.

Для сравнения скажем, что близкий по размерам Renault Kaptur с мотором 1.6 (114 л.с.) на «ручке» можно купить за 879 000 рублей, версию с вариатором — за 929 990 рублей. У Mitsubishi ASX 1,6-литровый мотор с вариатором не сочетается, а ведь такая версия могла бы приглянуться городским домохозяйкам, не сильно требовательным к динамике, но падким на фирменный слоган Mitsubishi — «Надежно». За то, что кроссоверы для российского рынка собираются в Японии, не грех просить наценку — она наверняка оправдает себя через несколько лет эксплуатации, когда придется продавать машину на вторичном рынке.

В принципе, можно было наладить производство ASX на заводе ПСМА Рус в Калуге, ведь он построен на той же платформе, что и выпускаемый здесь Outlander, но дело в том, что ASX находится уже в конце своего жизненного цикла (дебютировал в 2010 году), локализовывать его сроком на полтора-два года нецелесообразно, проще возить из Японии. Система ЭРА-ГЛОНАСС на ASX, кстати, не ставится, на него еще действует сертификат старого образца.

Российским журналистам обновленный ASX представил лично президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Накамура.

Конкретных планов продаж по модели ASX в российском представительстве Mitsubishi не назвали, но дали понять, что речь идет о тысячах экземпляров в год, при этом в компании полагают, что уже до конца 2017-го совокупный тираж всех проданных в России кроссоверов ASX может достигнуть 100 тысяч штук.

На прошлой неделе Mitsubishi объявила об отзыве с российского рынка 89 406 ранее проданных кроссоверов ASX из-за дефектного электропривода передних дворников.

В конце октября Mitsubishi представит на Токийском автосалоне кроссвэн Delica шестого поколения.

В ноябре Mitsubishi начнет собирать в Калуге внедорожник Pajero Sport третьего поколения.

Фото: Андрей Ежов, Mitsubishi