Рамзан Кадыров протестировал гоночный грузовик

Делегация Чеченской республики побывала с рабочим визитом на Минском автозаводе. В ходе осмотра различной продукции предприятия глава республики Рамзан Кадыров решил прокатиться за рулем гоночного грузовика МАЗ.

Кадыров известен своей страстью к быстрым автомобилям, да и к автоспорту неравнодушен (в республике создана одна из лучших гоночных трасс «Крепость Грозная»). К тому же он очень хочет быть похожим на Владимира Путина, а тот, как известно, управлял самой различной техникой: от комбайна до сверхзвукового бомбардировщика.

Поэтому логично, что от предложенной возможности прокатиться в гоночном грузовике МАЗ-5309RR на месте штурмана он отказался, потребовав пустить за руль машины. Несмотря на то, что управлять гоночной техникой еще сложнее, чем обычным грузовиком, Рамзан не только сумел тронуться с места, но и лихо прокатился по территории завода.

«По сути, это первый случай, когда глава делегации решается сесть за руль „боевой машины“, управлять которой могут только опытные водители. Мы были приятно удивлены», — цитирует пресс-служба предприятия представителей МАЗа, которые наверняка вздохнули с облегчением, когда Кадыров все же остановил грузовик.

Кроме гоночного грузовика Кадыров протестировал и низкопольный автобус МАЗ 203. Глава Чечни сел за руль, придавил педаль газа и сделал круг по территории завода. По итогам теста Кадыров явно остался доволен, «похвалил разработчиков и предложил сотрудничать», — сообщает пресс-служба МАЗа.

«Еще раз убедился, что МАЗ — великий завод-гигант, который выпускает прекрасную продукцию мирового качества, — заявил Рамзан Кадыров. — Техника произвела на меня большое впечатление. Теперь будем налаживать тесные и выгодные для МАЗа, Минска и Чечни деловые связи».

На самом заводе надеются, что сотрудничество не ограничится заездами на технике для ралли-рейдов, но и удастся заключить контракты на поставку техники для транспортных и коммунальных организаций Чечни.

Грузовик МАЗ-5309RR — гоночный прототип категории Т4 (грузовики), подготовленный для участия в ралли-рейдах заводской командой «МАЗ-СПОРТавто». Машина с колесной формулой 4х4 оснащена турбодизелем Минского моторного завода, мощностью 800 л.с.

Аналогичные грузовые прототипы принимали участие в ралли-рейде «Шелковый путь». Правда, навязать борьбу российским КАМАЗам они не смогли.

Сам МАЗ постоянно ищет новые рынки сбыта. Так, в этом году началось строительство завода по сборке грузовиков этой марки во Вьетнаме.

Фото: МАЗ