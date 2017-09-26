Доля импортных автомобилей в России упала до 17,8%

В России доля автомобилей отечественной сборки выросла до 82,2%. Рост по сравнению с прошлым годом составил 2,5 процентных пункта.

Таким образом, достигнут максимальный уровень за всю историю авторынка РФ — доля автомобилей российской сборки на 31 августа составила 82,2%. Так, в 2012 году на долю легковых автомобилей российской сборки приходилось менее 64,1%, а в 2008 году — 44,3%, сообщило аналитическое агентство «Автостат»

«Практически все ключевые игроки сейчас имеют в России собственное производство, льготный режим промсборки либо другие преференции. В то же время курс рубля, существенно опустившийся ко всем ключевым мировым валютам, сделал прямой импорт автомобилей менее выгодным. Ввозятся в страну сейчас лишь нишевые бренды или модели», — отметил директор «Автостата» Сергей Целиков.

Десятку самых популярных моделей августа, согласно данным AEБ, как раз и составили автомобили российской сборки. Это Лада Гранта, Киа Рио, Хендэ Солярис, Лада Веста, Хендэ Крета, Фольксваген Поло, Рено Дастер, Рено Каптюр и Лада Иксрей.

Дилеры столкнулись с дефицитом популярных моделей: они не всегда есть в наличии в нужном цвете и комплектации. Так, завод Hyundai в Санкт-Петербурге работает на пределе своих мощностей, а выпускают там лишь три модели: Хендэ Солярис и Крету и Киа Рио.

Тем временем автопроизводители потихоньку расширяют ассортимент представленных на российском рынке моделей. Речь о Мицубиси Паджеро IV, Хендэ Сонате, Мазде CX-9 и Ниссане Джук.

Фото: Александр Чиженок/ТАСС