Porsche рассекретила самый крутой «сарай» в мире

Компания Porsche представила гибридный вариант своего спортуниверсала Panamera Sport Turismo. Машина должна устроить всех: борцы за экологию радуются низкому расходу, а любители спорткаров — впечатляющей динамике.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo

Гибридная версия доступна только в топовом варианте, это Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. Силовая установка универсала состоит из 4-литрового двигателя V8 мощностью 550 л.с., электромотора (136 л.с.) и блока батарей емкостью 14 киловатт-часов. Суммарная мощность — 680 л.с.

Так что цифры разгона до 100 км/ч за 3,4 секунды и максимальная скорость в 310 км/ч никого не смущают. А вот расход топлива в смешанном цикле в 3 л на 100 км даже на бумаге и с учетом испытаний по устаревшему циклу NEDC выглядит фантастикой. Еще универсал может проехать до 49 км исключительно на электротяге. Правда, потом придется потратить 2,4–6 часов на полную зарядку батарей (время зависит от типа зарядной станции).

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo быстрее любого спортуниверсала в мире. Audi RS6 Avant разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды, экстремальная версия Mercedes-AMG E63 S Estate это упражнение выполняет на одну десятую медленнее Porsche, но максималка у него ограничена на отметке 290 км/ч (причем с опциональным пакетом AMG Driver’s Package).

Впрочем, по практичности оба конкурента кладут Panamera Sport Turismo на лопатки. Достаточно того, что посадочную формулу в компании описывают как 4+1, то есть на центральном сиденье заднего дивана поместится разве что ребенок.

Объем багажного отсека у последней равен 425 л — это меньше, чем у седанов В-класса! Конечно, можно сложить спинки заднего сиденья и увеличить объем до 1295 л. Правда, опять же, мы себе слабо представляем, чтобы кто-то задумался о перевозке в этой машине крупногабарита, например, холодильника или стиральной машины.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo

Зато если вы хотите похвастать перед соседями экологичной машиной, способной унизить на светофоре большинство суперкаров, то Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo подходит на эту роль как нельзя лучше.

Немецкие дилеры уже начали прием заказов на гибрид, цены на который начинаются с отметки в 188 592 евро. До России Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo доедет в начале следующего года.

Porsche Panamera Sport Turismo представили в марте этого года на автосалоне в Женеве.

Такую же силовую установку получит и кроссовер Porsche Cayenne нового поколения, который показали в начале сентября на автосалоне во Франкфурте.

Фото: Porsche