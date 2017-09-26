BMW предлагает испытать новый кроссовер X3 на Марсе

Даже если бы фирма BMW сумела доставить кроссовер X3 на «красную планету», ездить по ней он бы не смог: для работы двигателя внутреннего сгорания необходим воздух, а на Марсе его нет. В виртуальном мире, однако, законы физики не действуют либо действуют частично, когда это нужно разработчикам, так что прокатиться по Марсу на новом Х3 можно не вставая с дивана. Короткий компьютерный ролик сделан в виде 3D-панорамы, то есть зритель может осмотреть все окрестности и салон автомобиля. Также в ролике видны руки, ноги и туловище виртуального пилота, но на месте головы — жутковатое черное пятно.
Пейзажи Марса в данном случае почему-то сильно напоминают планету Пандору из серии компьютерных игр Borderlands, там же, вероятно, подсмотрены подземные лифты, тоннели и мосты — порой кажется, что вот-вот из песка выскочит гигантский молотильник и набросится на стильный немецкий кроссовер. Согласитесь, такой элемент внезапности виртуальному тест-драйву не помешал бы, но авторы этого ролика ограничились несостоявшимся столкновением с другим BMW X3 — его предотвратила фирменная система автоматического аварийного торможения.
- Третье поколение среднеразмерного кроссовера X3 фирма BMW представила в июне этого года, а в июле объявила цены и комплектации для российского рынка.
- На проходившем в сентябре Франкфуртском автосалоне BMW показала электромобиль i Vision Dynamics — вот он теоретически мог бы проехать по Марсу.
Фото, видео: BMW