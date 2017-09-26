BMW предлагает испытать новый кроссовер X3 на Марсе

Автомобили уже ездят по Марсу?! Увы, пока только виртуально, зато прокатиться может любой желающий без всякой специальной подготовки.

Даже если бы фирма BMW сумела доставить кроссовер X3 на «красную планету», ездить по ней он бы не смог: для работы двигателя внутреннего сгорания необходим воздух, а на Марсе его нет. В виртуальном мире, однако, законы физики не действуют либо действуют частично, когда это нужно разработчикам, так что прокатиться по Марсу на новом Х3 можно не вставая с дивана. Короткий компьютерный ролик сделан в виде 3D-панорамы, то есть зритель может осмотреть все окрестности и салон автомобиля. Также в ролике видны руки, ноги и туловище виртуального пилота, но на месте головы — жутковатое черное пятно.

Пейзажи Марса в данном случае почему-то сильно напоминают планету Пандору из серии компьютерных игр Borderlands, там же, вероятно, подсмотрены подземные лифты, тоннели и мосты — порой кажется, что вот-вот из песка выскочит гигантский молотильник и набросится на стильный немецкий кроссовер. Согласитесь, такой элемент внезапности виртуальному тест-драйву не помешал бы, но авторы этого ролика ограничились несостоявшимся столкновением с другим BMW X3 — его предотвратила фирменная система автоматического аварийного торможения.

Третье поколение среднеразмерного кроссовера X3 фирма BMW представила в июне этого года, а в июле объявила цены и комплектации для российского рынка.

На проходившем в сентябре Франкфуртском автосалоне BMW показала электромобиль i Vision Dynamics — вот он теоретически мог бы проехать по Марсу.

Фото, видео: BMW