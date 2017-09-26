320 000 рублей штрафа за парковку! Адская расплата за невнимательность

Автоледи невнимательно ознакомилась с правилами резидентной парковки, посчитав, что достаточно один раз его оформить и ежегодно оплачивать по 3 тыс. рублей за возможность парковаться круглосуточно. Однако разрешение следует продлевать ежегодно.

Жительница столичного района Дорогомилово получила десятки штрафов за неоплаченную парковку на общую сумму 320 тысяч рублей. Она оплатила разрешение, дающее право круглосуточно парковаться на территории своего района, однако штрафы все равно выписывались. Может быть, их и не было бы так много, если бы она заметила их раньше, но поскольку дама переехала, штрафы приходили по почте на старый адрес, где женщина уже не проживала. На него резидентное разрешение автоледи оформила еще в мае 2015 года, а в мае 2016-го, как она считала, продлила его. Однако вместо того, чтобы действительно продлить действие разрешения, она ошибочно повторно оплатила круглосуточную парковку по старому разрешению.

У каждого разрешения есть уникальный номер , по нему можно провести оплату 3000 рублей за круглосуточную парковку в течение года, рассказали «Российской газете» в «Администраторе московского парковочного пространства» (АМПП). Само резидентное разрешение бесплатное и дает право на парковку в своем районе с 20:00 до 8:00, но после истечения срока действия его надо продлить и только после этого производить оплату за круглосуточную парковку по новому номеру . Однако женщина не продлила резидентное разрешение, а просто заплатила 3 тыс. рублей по старому номеру. Поскольку оплата была ошибочной, эти деньги она сможет вернуть. Но в целом дама нарушила правила парковки, и 320 тыс. рублей ей были выписаны законно — посчитал суд. Другое дело, что она знать не знала об ошибке, но неполучение корреспонденции не освобождает от ответственности, пояснили в АМПП.

Обнаружила гигантскую задолженность женщина случайно, зайдя в декабре прошлого года на портал mos.ru, где и увидела, что была много раз оштрафована. В «Московском паркинге» ей объяснили, что в программе был сбой, и сообщения о штрафах на портале просто вовремя не появлялись.

Дорогомиловский суд встал на сторону «Московского паркинга», теперь женщина пробует обжаловать это решение в Мосгорсуде.

Екатеринбуржец отсудил у автосалона 10 тыс. рублей за моральный ущерб, который он понес, когда не смог приобрести автомобиль по указанной на сайте цене.

Вот уж кому действительно не повезло, так это британскому велосипедисту, который был осужден и оштрафован за нарушение закона 1872 года.



Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС