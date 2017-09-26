Американцы тестируют ВАЗ-2106. И им нравится!

США — это, как известно, страна мигрантов, причем многие приезжают сюда со своими автомобилями. Есть в Америке и автолегенды СССР, а видеоблогер Павел Суслов знакомит с ними калифорнийских приятелей. Получается смешно и трогательно.

ВАЗ-2106 странно выглядит в Лос-Анджелесе. Как инопланетянин. Автор youtube-канала сажает в отечественную классику американских приятелей Пола и Джей-Ти. Они долго ищут, как пристегивается ремень безопасности. Удивляются работе тормозов (надо заранее готовиться к торможению), весу машины и... удобству кресел...

Особый прикол сюжета в том, что ВАЗ находится на слете любителей суперкаров в Лос-Анджелесе. ВАЗ-2106 — это, конечно, не суперкар, но теоретически может им стать: Джей-Ти предлагает установить под капот Жигулей джи-эмовский мотор V8. Пол, в свою очередь, отмечает, что советская машина четырьмя фарами напоминает ему старые BMW.

При езде молодые люди умиляются рулю-макаронине (имеется в виду, что обод тонкий), стеклоподъемникам-веслам и специфической итальянской посадке, отмечают хорошую плавность хода и в целом получают большое удовольствие от управления народным автомобилем из России. Главным же недостатком признается отсутствие в салоне подстаканников.

В августе Объединенный германский автоклуб (ADAC) провел тест-драйв с инструментальными замерами Лады Весты.

Фото, видео: YouTube