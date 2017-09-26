Continental создал сайт, который уведомит о первом снеге

Немецкий шинный концерн Continental создал проект «Зима близко» и запустил портал НольАварий.рф. Как можно судить по названию сайта, его основная идея — снизить число ДТП на российских дорогах.

Наступление зимы становится причиной резкого роста аварийности на российских дорогах. Скользкое покрытие из льда и снежного наката, забивающего протектор шин вязкой снежной кашей, водяная пленка — все это существенно увеличивает тормозной путь, ухудшает разгонную динамику, отрицательно влияет на управляемость и курсовую устойчивость.

В рамках проекта «Зима близко» компания Continental решила подготовить россиян к дорожным оказиям и запустила портал НольАварий.рф. На нем можно не только узнать о последних разработках шинной индустрии и технологиях безопасности, но и, выбрав свой регион, заранее получить уведомление о первом снеге. Это позволит подготовиться к ненастью заранее.

О том, как влияет температура асфальта на сцепные свойства шин, эксперты «За рулем» рассказывали после проведенного спецтеста.

Еще в одной из публикаций мы рассказывали, как нельзя ездить в плохую погоду. Уверены, каждому будет что почерпнуть из нее в преддверии надвигающейся зимы.

И пока депутаты Госдумы все еще разрабатывают законопроект о запрете передвижения на автомобилях, «обутых» в шины не по сезону, мы приводим 10+ причин в поддержку этой инициативы.

Фото: Continental