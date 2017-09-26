Говорят, существуют страны, где можно оставить машину незапертой с ключами в замке зажигания, и ничего не произойдет, никто на нее не покусится. Россия к числу таких благословенных стран, к сожалению, не относится.

Вечером 24 сентября в дежурную часть ОМВД России по Кормиловскому району Омской области обратился 32-летний гражданин и сообщил, что у него угнали автомобиль ВАЗ-21053 белого цвета. Впоследствии он уточнил, что оставил машину у своего дома незапертой, с ключами в замке зажигания.

Тем же вечером один из патрулей ДПС увидел подходящую под описание машину без регистрационных знаков на проспекте Губкина в городе Омске и попросили ее водителя остановиться, однако тот не послушался и увеличил скорость — началась погоня.

Сотрудники полиции связались с ближайшими коллегами и совместными усилиями сумели блокировать Жигули в районе дома 2/1 по улице Физкультурная. Вышедшего из машины водителя они повалили на землю, но бить не стали, как это было две недели назад в том же Омске после погони за пьяным угонщиком Ниссана.

Угонщиком же Жигулей, как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Омской области, оказался 20-летний житель Кормиловского района, не имеющий водительских прав. В отношении него составлено 11 административных протоколов за различные нарушения ПДД и возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», максимальное наказание по ней — 5 лет лишения свободы.

Угнанный автомобиль возвращен владельцу, полицейские провели с ним профилактическую беседу о необходимости обеспечения сохранности имущества и недопущения условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений. Проще говоря, не надо, гражданин, оставлять ключи в машине.

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Фото: autowp.ru

Видео: 55.мвд.рф