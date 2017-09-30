Лесоруб, Грибник, Геркулес: самые крутые российские пикапы

УАЗ Патриот или DW Hower H3 — рекомендации ЗР Если вы хотите купить настоящий внедорожник с рамой, понижайкой, жестким подключением передка, к тому же новый и как можно дешевле, то вариантов у вас не так много. Еще вчера альтернативы уазовскому Патриоту не было вовсе. Но недавно на рынок вернулся хорошо известный Great Wall Hover под новым именем DW Hower H3. От Форда T до Делореана: самые редкие автомобили в продаже Один из популярнейших в России сайтов автомобильных объявлений содержит около полумиллиона предложений. Большинство из них ничем не примечательны — это Солярисы, Фокусы, Короллы и прочие популярные модели, которые быстро расходятся по рукам. Мы же зашли с другой стороны и подготовили выборку из редких, даже уникальных предложений. Некоторые из них по-настоящему восхитительны. Некоторые — странны. Но равнодушными вас не оставит ни одно из них. Подробности — в нашей галерее. Datsun mi-DO: песок в масле и сверчки в салоне Наш редакционный Datsun mi-DO пробежал 52 000 километров. При помощи лабораторных исследований проб моторного масла мы выяснили, как менялось его состояние на протяжении 30 000 км пробега.