Лесоруб, Грибник, Геркулес: самые крутые российские пикапы

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Пикап потихоньку становится такой же частью диковатой автомобильной культуры в России, как и заниженные седаны Lada, «праворукие» японские машины с фантастическим развалом колес или «Жигули» с «разваркой», способные двигаться разве что боком. Перед некоторыми экземплярами меркнут даже навороченные внедорожники, а иные заставляют оборачиваться девушек, отлично разбирающихся с «айфонах» и ценах на Ferrari и Lamborghini.
Наиболее выдающиеся экземпляры сделаны в единственном числе немногочисленными ателье, и их стоимость доходит до 15 млн руб. А некоторые пока вообще являются концептами, и неизвестно, попадут ли они в серию.
Фото: Елена Алексеева/«За рулем», Dr. Broman’s Place, 4x4 Tundra