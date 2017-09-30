Лесоруб, Грибник, Геркулес: самые крутые российские пикапы

Пикап в России — несколько больше, чем просто утилитарное транспортное средство для перевозки груза. Иногда любовь к такому типу машин перерастает границы привычного, и на свет появляются эксклюзивные машины.

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Пикап потихоньку становится такой же частью диковатой автомобильной культуры в России, как и заниженные седаны Lada, «праворукие» японские машины с фантастическим развалом колес или «Жигули» с «разваркой», способные двигаться разве что боком. Перед некоторыми экземплярами меркнут даже навороченные внедорожники, а иные заставляют оборачиваться девушек, отлично разбирающихся с «айфонах» и ценах на Ferrari и Lamborghini.

Наиболее выдающиеся экземпляры сделаны в единственном числе немногочисленными ателье, и их стоимость доходит до 15 млн руб. А некоторые пока вообще являются концептами, и неизвестно, попадут ли они в серию.

Лесоруб, Грибник, Геркулес: самые крутые российские пикапы

Фото: Елена Алексеева/«За рулем», Dr. Broman’s Place, 4x4 Tundra

Лесоруб, Грибник, Геркулес: самые крутые российские пикапы
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Комментарии (1)

Самый нормальный пикап был NP-300.

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