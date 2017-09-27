Норму о скидке на штрафы оспорили в Конституционном суде

Один из автолюбителей решил оспорить в Конституционном суде норму, при которой действует 50-процентная скидка на уплату штрафа. Он считает, что ГИБДД должна продлевать срок уплаты (сейчас он составляет 20 дней) в случае, если постановление утеряно по вине Почты России.

В Конституционный суд пожаловался автовладелец Юрий Рейнхиммель, который в прошлом году получил по почте постановление о штрафе за превышение скорости. Но постановление было доставлено спустя более чем месяц с момента вынесения, что подтверждается данными Роскомнадзора. Вина Почты России была доказана в Арбитражном суде Москвы, решением которого она была оштрафована на 30 тыс. руб. Но восстанавливать льготный срок в Центре видеофиксации ГИБДД Московской области отказались, такое решение признал правомерным и суд.

Однако заявитель считает, что существующий подход нарушает его право на судебную защиту: по его мнению все, кто не смог оплатить штраф со скидкой по уважительной причине, не могут законно восстановить скидку, пишут «Известия». Кстати, оштрафовали Рейнхиммеля всего на 500 руб.

В Госдуме считают, что никаких шансов на то, чтобы выиграть дело у Рейнхиммеля нет: он попросту заплатил штраф в полном размере, то есть против него не было применено излишнее наказание. А следить за своими штрафами автовладелец может через портал «Госуслуг».

Некоторые юристы считают, что определенные шансы на победу есть: скидка должна действовать при любом способе доставки постановления. Если же какой-то срок не сработал, автовладелец должен получить право восстановить срок на льготную оплату штрафа.

Опрос журнала «За рулем» показал, что большинствоавтовладельцев стараются оплатить штраф со скидкой.

В августе представитель Госавтоинспекции отметил, что льготная система оплаты штрафов себя оправдала. Правоприменительная практика показала, что порядка 70% граждан используют эту возможность.

Валерий Шарифулин/ТАСС