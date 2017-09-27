Chrysler привез в Россию минивэн по цене премиума

Российское отделение Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявило рублевые цены на минивэн Chrysler Pacifica. Его цена вряд ли обрадует поклонников марки (если таковые в стране еще остались).

Chrysler Pacifica

В нашей стране минивэн, который у себя на родине успел собрать множество наград и стал самой популярной моделью в своем сегменте, будет предлагаться исключительно с 3,6-литровым двигателем V6 мощностью 279 л.с., 9-ступенчатым автоматом, передним приводом и в единственной комплектации, которая называется Gold Platinum. Обойдется он в 3 899 500 руб.

Машина, как можно догадаться по названию комплектации, оснащена довольно богато. В числе базового оборудования: ксеноновые фары, кожаный салон с вставками из дерева, система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, мультимедийная система Uconnect с 8,4-дюймовым экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 6 подушек безопасности, парктроники спереди и сзади, камера заднего вида, передние сиденья с вентиляцией и многое другое, включая, конечно же, систему оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Впрочем, комплектацию можно и расширить. Во-первых, 50 тыс. руб. придется доплатить за любой цвет, кроме белого. Также для Chrysler Pacifica предусмотрели несколько пакетов оборудования. Пакет «Hand Free» за 25 тыс. руб. включает в себя электроприводы боковых дверей, сидений третьего ряда и двери багажного отсека.

В пакет «Theater» (130 тыс. руб.) вошли мониторы в спинках передних сидений, пара беспроводных наушников и дисковод для проигрывания Blu-Ray и DVD- дисков, а также USB-слот. Доплатив еще 20 тыс. руб. к вышеперечисленному (то есть отдав 150 тыс. руб.), можно заполучить аудиосистему Harman Kardon с 20 динамиками и 760-ваттным усилителем и пульт управления мультимедийной системой.

Наконец, пакет «Безопасность» (60 тыс. руб.) включает в себя системы удержания в полосе, кругового обзора с помощью видеокамер, автоматического переключения света фар с дальнего на ближний, адаптивный круиз-контроль, автопарковщик.

Chrysler Pacifica

Марка Chrysler на российском рынке присутствует номинально уже несколько лет. Сейчас российские дилеры предлагают оформить заказ исключительно на Пасифику. Сама модель — белая ворона на российском рынке, где минивэны практически полностью вытеснены кроссоверами. В этом сегменте играют лишь коммерческие отделения Volkswagen (Multivan), Mercedes-Benz (V-класс), Peugeot (Traveller) и Citroen (SpaceTourer). Они предлагают большие минивэны, созданные на базе коммерческих микроавтобусов и фургонов.

Гибридный вариант Chrysler Pacifica выдвинут на звание «Всемирный автомобиль года — 2018».

Минивэн представили в январе прошлого года на автосалоне в Детройте, но продажи в США стартовали примерно через полгода после публичного дебюта.

Фото: Артур Саруханов и Chrysler