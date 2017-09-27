Производитель пылесосов решил выпускать электромобили

Слухи, что Dyson будет производить электромобили, получили официальное подтверждение из уст главы британской компании Джеймса Дайсона. Первая модель дебютирует в 2020 году.

О том, что фирма Dyson, известная своими пылесосами, ведет разработку электромобилей, стало известно еще весной прошлого года вследствие утечки информации с сайта британского правительства, которое дает Дайсону деньги на разработку инновационных аккумуляторных батарей с твердым электролитом.

На этой неделе основатель и руководитель компании, 71-летний Джеймс Дайсон, официально заявил в фирменном магазине на Оксфорд-стрит в Лондоне о том, что Dyson выпустит в 2020 году свой первый электромобиль — сообщение распространили ведущие мировые информагентства.

Что это будет за машина, пока не сообщается, сам Дайсон выразился о ней довольно туманно: «Это будет не спорткар, но и не дешевая машина». Инвестиции в проект составят порядка 2 миллиардов фунтов стерлингов, для разработки электромобиля компания наняла ведущих специалистов из Aston Martin, BMW и Jaguar Land Rover.

Где будут собирать электромобили Dyson, тоже пока неизвестно — фирма сейчас находится в поиске партнеров со свободными производственными мощностями, при этом Дайсон интригующе заявил, что концепция его электромобиля настолько радикальна, что ни одна из существующих автомобильных платформ ему не подходит.

Руководитель компании подчеркнул, что прекрасно понимает, что в сегменте электромобилей сейчас ведется ожесточенная борьба между автогигантами, но когда в 90-х он пришел на рынок пылесосов, здесь тоже было не протолкнуться, однако Dyson добилась успеха и мировой славы и теперь намерена сделать то же самое в автомобильной отрасли.

Ведущие мировые автопроизводители в последнее время в один голос заявляют о грядущей тотальной электрификации своей продукции — с соответствующими заявлениями уже выступили Ford Jaguar Land Rover и Volvo

Jaguar Land Rover и О том, как жить в мире будущего без дизельных и бензиновых машин, читайте в материале главного редактора «За рулем» Максима Кадакова.

Фото: Dyson