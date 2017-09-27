В России появятся китайско-немецкие кроссоверы Borgward

В следующем году в России начнутся продажи кроссоверов Borgward. Марка эта немецкая, а вот собирают машины в Китае.

О том, что Borgward собирается выйти на российский рынок, стало известно еще весной, на автосалоне в Шанхае. Но теперь компания заключила свое первое дилерское соглашение с российской «Объединенной автомобильной компанией» (ОАК, объединяет несколько региональных дилерских центров разных марок).

Меморандум о сотрудничестве был подписан в начале сентября на автосалоне во Франкфурте. ОАК будет продавать у нас кроссоверы Borgward BX5 и BX7 TS. Первый — одноклассник таких моделей, как Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, второй крупнее и самой Borgward позиционируется в качестве конкурента Audi Q5.

Точная дата продаж пока не названа: обеим моделям еще предстоит пройти необходимую сертификацию и получить Одобрения типа транспортного средства. Продажи Borgward ОАК намерена начать с Санкт-Петербурга, а затем расширить географию. Причем российская компания готова стать не только дилером, но и дистрибьютором марки в России. Любопытно, что ОАК анонсировала и продажи в России Borgward Isabella — электрический концепт с таким именем был показан на автосалоне во Франкфурте. В российской компании говорят, что модель станет достойным конкурентом Tesla Model S.

Цен и комплектаций пока нет. В ОАК говорят, что стоимость кроссоверов составит «около миллиона рублей». Оба кроссовера уже продаются на китайском рынке (их собирают на заводе Foton). Дизайн и экстерьера и интерьера у BX5 и BX7 TS схож, как и конструкция автомобилей. Младшая модель оснащается 1,8-литровым турбодвигателем мощностью 190 л.с., а топовый кроссовер имеет в своем активе 2-литровый мотор мощностью 221 л.с. В первый год в России планируется продать 200–250 Боргвардов, а в 2019-м «выйти на конкурентные объемы продаж».

Компания Borgward была основана в 1929 году и просуществовала до 1961 года, когда объявила о своем банкротстве. В 2015 году внук основателя Кристиан Боргвард решил возродить марку и нашел инвесторов в Китае в лице концерна BAIC. Изначально планировалось построить завод в Германии, но пока машины собирают в Поднебесной. В Европе кроссоверы также должны появиться в следующем году.

На европейском рынке основным конкурентом Borgward станут машины созданного Geely суббренда Lynk&Co.

У Borgward может появиться и третий кроссовер — купеобразный BX6 TS, показанный в качестве концепта в прошлом году.

Фото: Borgward