Погоду на российском авторынке делают сегменты В и SUV

В августе продажи легковых машин в России выросли на 17% и составили 122,6 тыс. единиц. Однако вытягивают рынок по-прежнему сегменты В и SUV: здесь самые высокие продажи.

Лидером рынка пока остается сегмент B — его доля в августе составила 41,6% от общих продаж легковых автомобилей в стране, или 50,9 тыс. экземпляров (+18%). В ведущую тройку моделей попали Lada Granta — 8474 шт. (+53,9%), Kia Rio — 8472 шт. (+18%) и Hyundai Solaris — 6987 шт. (+11,4%).

Практически «наступает ему на пятки» сегмент SUV, автомобилей этого класса в августе продали — 50,4 тыс. шт. (+18,2%), а доля кроссоверов и внедорожников на рынке составила 41,1%. Тут на первом месте Hyundai Creta — 4000 шт., прибавивший 15%, далее кроссоверы Duster — 3511 шт. (+1,4%) и Kaptur — 2862 шт. (+126,8%), такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Третью строчку рейтинга по сегментам занимает гольф-класс, на долю которого приходится менее 7% рынка. Нужно отметить, что его кусок пирога, увы, потихоньку «отъедают» вышестоящие сегменты. Так, еще в мае на него приходилось 7,5%. В августе было продано 8,1 тыс. автомобилей этого сегмента, рост составил 9,3%. В тройке лидеров Skoda Octavia — 1759 шт. (-5%), Ford Focus — 1126 шт. (+12,3%) и Kia cee'd — 1080 шт. (+12,5%).

Доля D—класса составила 4,8%, всего было реализовано 5,9 тыс. автомобилей этого сегмента. Самыми популярными в августе стали Toyota Camry — 2374 шт. (-11,3%), Kia Optima — 1077 шт. (+50,6%) и Mazda 6 — 482 шт. (+16,4%).

В LAV—классе (фургоны) в прошлом месяце было реализовано 2,7 тыс. штук, доля сегмента — 2,2%, тройка лидеров: Lada Largus — 2554 шт. (+70,7%), VW Caddy — 65 шт. (+35,4%) и Peugeot Partner — 63 шт. (+21,5%).

В Е-классе (1,5 тыс. шт; 1,2% рынка) лидируют BMW 5-й серии — 404 шт. (-3,3%), Mercedes—Benz E—класса — 398 шт. (-6,8%) и Audi A6 — 199 шт. (-35,4%).

Доля пикапов в прошлом месяце составила 0,6% рынка, было продано 700 таких машин, а самыми популярными в августе были Toyota Hilux — 300 штук (+67,6%), Mitsubishi L200 — 155 штук (+19,2%) и УАЗ Пикап — 135 штук (-50,9%).

В аутсайдерах — сегмент A: продажи здесь, хотя и выросли на 40% к августу 2016-го, остаются весьма скромными — всего 300 штук. Доля этого сегмента — 0,2% рынка, а лидируют здесь Kia Picanto — 236 штук (+122,6%), Smart ForTwo — 32 шт. (+45,5%) и Smart ForFour — 25 шт. (-49%).

Доля автомобилей российской сборки на нашем рынке в августе составила 82,2% . Практически у всех ведущих автопроизводителей есть собственные производства в России.

Продажи в августе выросли во всех российских регионах, кроме Чечни, Магаданской области, Чукотки, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ненецкого АО, Камчатки и Алтая.

Фото: АВТОВАЗ

