За непристегнутый ремень даму приговорили к принудительным работам

Все началось с мелкого штрафа. Несколько месяцев уклонения от уплаты вылилось в кругленькую сумму.

Жительница Игарки была наказана дорожной полицией за то, что ехала за рулем без ремня безопасности. Ей выписали штраф в тысячу рублей, про который она благополучно забыла. Через некоторое время суд присудил ей заплатить еще 2,5 тыс. за уклонение от выплат. Дама проигнорировала и это требование, а сумма штрафа тем временем все росла и росла, и через несколько месяцев, как сообщает ngs24.ru, достигла 8 тысяч рублей, но и это не подействовало.

В результате игарчанке присудили 20 часов принудительных работ, и только после этого она заплатила требуемую сумму.

Столичная автоледи, запутавшись, вовремя не переоформила резидентное разрешение. На протяжении довольно длительного времени штрафы ей не приходили, был сбой в базе данных. Когда же все наладилось, она ужаснулась, увидев, сколько ей за это время «накапало». Сумма оказалась просто гигантской — 320 тысяч рублей.

В Британии местный житель был наказан по закону 1872 года.



Фото: thewestonforum.com