Сотрудники ДПС спасли женщину, которая хотела броситься с моста

Настоящие полицейские, как известно, должны уметь не только карать, но и спасать и защищать. Расторопность омских гаишников позволила спасти молодую женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью.

Инцидент произошел вчера в Омске на Ленинградском мосту. К дежурившему неподалеку инспектору ДПС Олегу Галинскому обратились граждане и сообщили о том, что на мосту за перилами стоит женщина, которая, вероятно, хочет совершить суицид. Галинский бросился на мост и вызывал на подмогу коллег. Некоторое время он был один на один с отчаявшейся женщиной и пытался уговорить ее не прыгать, однако уговоры не помогали.

Вскоре женщина отвлеклась на подъезжающие полицейские автомобили, отвернулась от Галинского, раскинула руки и уже собиралась прыгнуть, но полицейский успел подбежать к ней и схватить за руку. Подоспевшие коллеги помогли ему перетащить женщину за ограждение, этот момент зафиксировала камера, установленная в одном из прибывших на место происшествия патрульных автомобилей, ролик опубликовала пресс-служба УМВД РФ по Омской области.

Что именно побудило 27-летнюю жительницу Омска на такой поступок, не сообщается. Полицейские доставили ее в участок и вызвали туда бригаду медиков для оказания женщине психологической помощи.

Недавно «За рулем» рассказывал о фальшивом самоубийце, который, давя на жалость очевидцев, получал от них всевозможную помощь, в том числе финансовую.

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Фото: google.ru

Видео: 55.мвд.рф