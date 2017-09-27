Mitsubishi снизила в России цены на Pajero Sport

Российское отделение компании Mitsubishi объявило о снижении цен на внедорожник Pajero Sport из-за локализации сборки на заводе ПСМА Рус в Калуге.

Mitsubishi Pajero Sport

Несмотря на то, что на калужском заводе в ноябре начнут сборку исключительно дизельных версий данной модели, снижение цен на 200 тыс. руб. коснется всех версий и комплектаций без исключения.

С сегодняшнего дня базовая версия внедорожника Invite с 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач обойдется в 2 199 000 руб. Она включает в себя систему полного привода Super Select II с двухступенчатой раздаткой, две подушки безопасности, ABS, зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев передних сидений, полноразмерную запаску, 18-дюймовые легкосплавные колеса, магнитолу с проигрывателем компакт-дисков.

Топовая версия Ultimate предлагается с 8-ступенчатым автоматом и доступна как с турбодизелем (2 899 000 руб.), так и с бензиновым двигателем объемом 3 л мощностью 209 л.с. (2 779 000 руб.). В нее входят светодиодные фары, двухцветные легкосплавные диски, камеры кругового обзора, системы активной безопасности, 2-зонный климат-контроль, подогрев всех сидений и рулевого колеса, передние сиденья с электроприводом, адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система Mitsubishi Connect с большим экраном и возможностью подключения смартфона.

Недавно Mitsubishi вернула на российский рынок компактный кроссовер ASX.

В октябре начнутся продажи основного конкурента Mitsubishi Pajero Sport — внедорожника Toyota Fortuner. Вначале он будет доступен только с турбодизелем.

Фото: Mitsubishi