Porsche 911 GT2 RS стал самым быстрым серийным спорткаром Нюрбургринга

Самый мощный спорткар в семействе 911-х стал и самым быстрым на легендарной Северной петле Нюрбургринга. Он побил рекорд круга, установленный весной Lamborghini Huracan Performante.

Вообще-то самым быстрым серийным спорткаром Нюрбургринга является китайский электромобиль Nio EP9: в мае этого года он смог проехать Северную петлю за 6 мин 45,9 с! Вот только к его серийности есть вопросы: на момент рекорда производитель утверждал, что выпустил шесть экземпляров и намерен сделать еще десять стоимостью 1,48 млн американских долларов каждый, однако в рознице этих машин так никто и не увидел.

Porsche 911 GT2 RS, в свою очередь, продается вполне официально, в том числе в России: стать владельцем 700-сильного заднеприводного спорткара можно за 19 245 000 рублей. Дебютировал этот автомобиль в конце июня на Фестивале скорости в Гудвуде, «За рулем» о нем подробно рассказывал. Напомним, что GT2 RS нынешнего поколения стал самым мощным серийным 911-м в истории, а теперь на деле доказал, что является и самым быстрым. Под управлением заводского тест-пилота Ларса Керна автомобиль пролетел Серверную петлю за 6 мин 47,3 с и таким образом побил предыдущий рекорд, установленный итальянским спорткаром Lamborghini Huracan Performante — 6 мин 52,01 с. Видеозапись рекордного заезда прилагается.

Пресс-служба Porsche сообщает, что рекорд был установлен 20 сентября, средняя скорость машины на трассе составила 184,11 км/ч. Максимальная же скорость спорткара — 340 км/ч, первую «сотню» он набирает за 2,8 с.

На прошлой неделе фирма Subaru сообщила о том, что ее спорткар WRX STI стал самым быстрым седаном на Северной петле Нюрбургринга: 6 мин 57,5 с.

Рекорд Нордшляйфе среди серийных переднеприводников на данный момент принадлежит хот-хэтчу Honda Civic Type R: 7 мин 43,8 с.

Фото, видео: Porsche