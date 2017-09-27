Победа равноправия: в Саудовской Аравии женщин пустили за руль

Постановление, предусматривающее выдачу водительских прав женщинам, подписал сам король Саудит Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд. Новое право вступит в силу с июня 2018 года.

В Твиттере Министерства иностранных дел королевства опубликовано соответствующее заявление. Несмотря на то, что явного запрета на вождение автомобиля женщинами не существует, водительские права в стране выдаются только мужчинам. Если полицейские увидят женщину за рулем, ее могут арестовать или выписать штраф на крупную сумму. Впрочем, говорят, что дамы все же за руль изредка садятся, но только в сильно затонированные автомобили и, конечно, с позволения своих мужчин.

До 2017 года Садовская Аравия оставалась единственным в мире государством, где у женщин не было официального права ездить за рулем. И вот во вторник этот пробел, наконец, был ликвидирован. Официально власти объясняют свое решение тем, что от этого запрета страдала международная репутация королевства, а также тем, что из-за невозможности самим водить машину женщины вынуждены отвлекать от дел родственников-мужчин или тратить деньги на персональных водителей.

Ожидается, что первые женщины-водители появятся в Саудовской Аравии не раньше июня 2018 года, так как в стране отсутствуют автошколы для женщин и не разработана процедура выдачи им водительских удостоверений.

Саудовская Аравия — это страна с абсолютной монархией, где правят законы шариата. Местные чиновники и священнослужители на протяжении многих лет по-разному объясняли этот запрет. В частности, говорили, что разрешение женщине водить автомобиль противоречит принципам саудовской культуры или что водители-мужчины не будут знать, как вести себя на дороге, если в соседней машине — женщина. Были и более радикальные объяснения: разрешение на вождение приведет к распущенности и краху саудовской семьи, а один клирик без всяких на то оснований даже утверждал, что это нанесет непоправимый вред женской репродуктивной функции.

Правозащитницы время от времени проводили кампании за отмену запрета, в ходе которых женщин арестовывали и даже заключали в тюрьму. Запрет считался несправедливым и противоречащим нормам ислама, ведь даже женам пророка Мухаммеда разрешалось ездить на верблюдах и лошадях. Однако этот довод не действовал.

Теперь вдруг вышло послабление, и оно не единственное — ранее женщинам Саудовской Аравии впервые разрешили посетить футбольный стадион.

Есть ли разница в психологии поведения мужчин и женщин на дороге в типичных ситуациях? Ответ ищите в материале нашего автора.



Фото: nytimes.com