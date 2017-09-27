Дмитрий Медведев отчитался о ликвидации мест ДТП

Премьер-министр рассказал об этом на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Дмитрий Медведев сказал во вступительной речи, что ранее договорились одно из заседаний посвятить подведению промежуточных итогов по приоритетным проектам. Результаты уже есть: в частности, отремонтировано более 5 тыс. км дорог, в том числе участки массовых ДТП, особенно в крупных городах и на подъездах к ним. В этих местах установлены отбойники, дорожные знаки, светофоры, улучшено освещение. Эти усилия помогли ликвидировать около 1,5 тыс. мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Он также отметил, что водители вправе участвовать в отборе городских трасс, нуждающихся в ремонте, контролировать качество работ, указывать на аварийно-опасные участки. Нужны порталы обратной связи, чтобы водители подавали сигналы, и их сразу же видели те, кто ответственен за состояние дорог. В регионах уже ведется такая работа.

А пока случаются и казусы, подобные тому, что произошел в Красноярске, где дорожные рабочие проложили разметку прямо по луже.

Прокуратура решила выяснить, в чем причина постоянных бед с омскими дорогами, и оказалось, что подрядчики часто работают не с теми материалами.



Фото: Екатерина Штукина/ТАСС