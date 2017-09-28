Молодые немцы перестали интересоваться автомобилями

В наш век компьютерных технологий происходит переоценка ценностей. Если раньше автомобиль для молодого человека был мечтой и символом жизненного успеха, то теперь молодежь предпочитает тратить деньги на путешествия, гаджеты, здоровье, хорошую мебель и т.д. Автомобили в этом списке лишь на девятом месте.

Согласно последним социологическим исследованиям, интерес бюргеров к машинам неуклонно падает. И это в стране, где до сих пор автомобиль считался «любимым ребенком»! Социологи Института демоскопии в Алленсбахе провели серию опросов и выяснили, что автомобиль как предмет статуса потерял свое значение, и особенно это характерно для молодежи.

И другой вывод, к которому пришли социологи благодаря опросам: покупатели автомобилей стареют, причем быстрее, чем это следует из демографии. Это выяснили специалисты Center Automotive Research (CAR) при университете Дуйсбурга. Например, сегодня средний возраст клиента автосалонов достиг 53 лет, а в 1995 году он составлял всего 46 лет. На вторичном рынке изменения еще заметнее: 45 лет против 37,5 в 1995 году. И в перспективе доля сорокалетних, имеющих собственную машину, продолжит снижаться.

Параллельно с этим процессом растет интерес к каршерингу: ездить все-таки на чем-то надо! Но клиентов прокатных контор в меньшей степени заботит качество автомобиля, для них машина — вполне утилитарная вещь. Сегодня взял напрокат одну, завтра другую — была бы подходящей для намеченной поездки, и ладно, эмоциональная составляющая совсем не важна. Особенно это касается городских жителей —те, кто ездит на работу из загородных коттеджей, до сих пор способны получать удовольствие от вождения.

Таким образом, все сводится к тому, что немцы больше не желают выкладывать за машину много денег. Список приоритетных трат семейного бюджета сегодня таков: путешествия, одежда, хобби, вкусная еда, гаджеты, здоровье/фитнес, страховка и мебель. И только на 9-м месте (!) — автомобиль. Неудивительно, что при этом средний возраст семейной машины становится все больше. Так, в 1995 году доля автомобилей старше 4 лет в автопарке Германии составляла 49%, а в 2017 году — 63%.

В России к похожим выводам недавно пришла

Власти также подталкивают жителей мегаполисов отказаться от личного транспорта. Так, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов недавно заявил, что покупка автомобиля — худшая из инвестиций, которую можно представить.

Благодарю за помощь в подготовке материала Алексея Воробьева-Обухова