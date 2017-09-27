Mercedes-Benz привезет новый Sprinter в Россию

Компания Mercedes-Benz раскрыла первые подробности о коммерческом фургоне Sprinter следующего поколения, который появится и на российском рынке.

Любопытно, что первые подробности о новом Sprinter компания обнародовала на автосалоне коммерческой техники в американской Атланте. Сегодня Спринтеры импортируются в Северную Америку из Германии в виде машинокомплектов, но производство нового поколения для местного рынка будет полностью локализовано.

В компании говорят, что в Европе продажи Mercedes-Benz Sprinter нового поколения начнутся в первой половине следующего года, а до России машина доберется в сентябре 2018-го. Напомним, что у нас сейчас продается сразу два поколения Спринтеров: нынешнее и предпредыдущее, которое получило приставку Classic в названии. Эти машины собирают на мощностях Горьковского автозавода.

Подробности о следующем поколении пока держат в секрете. Известно лишь, что новый Mercedes-Benz Sprinter разрабатывался компанией самостоятельно (нынешнее поколение базируется на одной платформе с предыдущим Volkswagen Crafter).

Судя по скетчам, Sprinter получит более «острый» дизайн с узкими фарами, такой же радиаторной решеткой, что и у пикапа X-класса, а также сохранит привычный полутораобъемный облик, но капот будет сильнее выделяться вперед.

Mercedes-Benz Sprinter помимо привычных бензиновых и дизельных двигателей первым в своем сегменте обзаведется полностью электрической версикй. Причем еще до начала производства коммерческое подразделение Даймлера заключило с одной из немецких транспортно-логистических компаний контракт на поставку 1500 электрических Спринтеров.

Электрическая версия появится и у одноклассника Mercedes-Benz Sprinter: «Группа ГАЗ» готовит такой вариант на базе ГАЗели NEXT.

Основной конкурент Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, обновился прошлой осенью.

Фото: Mercedes-Benz