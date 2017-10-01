Персональная яхта — это круче, чем любой спорткар, лимузин или внедорожник, и при этом, как правило, намного дороже. Автопроизводители охотно участвуют в судостроительных проектах, некоторые из них были представлены на яхт-шоу в Монако, проходившем с 27 по 30 сентября.

Начнем с малых форм: 11,1-метровый скоростной катер Aston Martin AM37S разработала голландская верфь Quintessence Yachts. В его дизайне угадываются черты спорткара DB11, в отделке места капитана щедро используется карбон, полированный металл и натуральная кожа, мощные двигатели Mercury Racing (2×520 л.с.) обеспечивают отличную маневренность. Максимальная скорость — 93 км/ч.

Другая крайность — 35-метровая яхта Dynamiq GTT 115 Hybrid, разработанная в содружестве с дизайн-студией Porsche монакской верфью Dynamiq Yachts, которой руководит выходец из России Сергей Добросердов. Об этой яхте мы уже рассказывали, на выставке в Монако у нее был официальный дебют, то есть ее спустили на воду. Силовая установка состоит из двух 1650-сильных дизелей MAN V12, способных разогнать судно до 39 км/ч. В облике яхты можно разглядеть черты купе-кабриолета Porsche 911 Targa 4 и концептуального электромобиля Mission E.

Также мы для сравнения включили в галерею представленные ранее яхты от Bugatti, Lexus и Mercedes-Benz.

Фото: фирмы-производители