Toyota RAV4: измененные комплектации и возвращение турбодизеля

Новых комплектаций две, и обе с приставкой «Плюс» — «Стандарт Плюс» и «Комфорт Плюс». Первая создана на основе базовой версии «Стандарт» (от 1 450 000 руб.) с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 146 л.с. Помимо вариатора к комплектации добавились 2-зонный климат-контроль, кожаная обшивка рулевого колеса, датчик дождя и электрохромное зеркало заднего вида. Обойдется такая комплектация в 1 540 000 руб. за переднеприводную версию и в 1 639 000 руб. за полноприводный вариант.
Вместо комплектации «Комфорт» появилась версия «Комфорт Плюс» (от 1 658 000 руб.). Помимо климат-контроля, легкосплавных колес, руля с подогревом, обогрева лобового стекла, медиасистемы с камерой заднего вида и электропривода двери багажного отсека в ней есть полностью светодиодные фары и бесключевая система доступа в салон с запуском двигателя кнопкой.
Также в гамму вернулись турбодизельные версии с 2,2-литровым силовым агрегатом мощностью 150 л.с. В компании объясняют это многочисленными просьбами клиентов. Турбодизель доступен для комплектаций «Комфорт Плюс» (1 986 000 руб.) и «Престиж» (2 158 000 руб.) исключительно для машин с полным приводом и автоматической коробкой передач.
Мультимедийной системой на базе операционной системы Android с доступом к онлайн-сервисам Яндекса отныне оснащаются три версии RAV4: Exclusive, Style и «Престиж».
|
Комплектация
|
2.0 (146 л.с.) 2WD MT6
|
2.0 (146 л.с.) 2WD CVT
|
2.0 (146 л.с.) 4WD MT6
|
2.0 (146 л.с.) 4WD CVT
|
2.5 (180 л.с.) 4WD AT6
|
2.2D (150 л.с.) 4WD AT6
|
Стандарт
|
1 450 000
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Стандарт Плюс
|
—
|
1 540 000
|
—
|
1 639 000
|
—
|
—
|
Комфорт Плюс
|
—
|
1 658 000
|
1 710 000
|
1 757 000
|
1 908 000
|
1 986 000
|
Style
|
—
|
—
|
—
|
1 792 000
|
1 943 000
|
—
|
Престиж
|
—
|
—
|
—
|
1 899 000
|
2 050 000
|
2 158 000
|
Exclusive
|
—
|
—
|
—
|
1 956 000
|
2 162 000
|
—
|
Престиж Safety
|
—
|
—
|
—
|
2 003 000
|
2 154 000
|
—
Также в Toyota отказались от комплектации Adventure, которая появилась в гамме в начале лета.
- Toyota RAV4 входит в число самых популярных автомобилей в сегменте SUV: по итогам августа она пропустила вперед только бюджетные Renault Duster, Hyundai Creta и Lada XRAY.
- Недавно УАЗ полностью «перетряхнул комплектации внедорожника Патриот. Комплектаций стало меньше, но появились пакетные опции.
Фото: Toyota