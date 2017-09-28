Toyota RAV4: измененные комплектации и возвращение турбодизеля

Компания Toyota изменила некоторые комплектации кроссовера RAV4 на российском рынке. Одновременно объявлено о возвращении в гамму турбодизельных версий.

Toyota RAV4

Новых комплектаций две, и обе с приставкой «Плюс» — «Стандарт Плюс» и «Комфорт Плюс». Первая создана на основе базовой версии «Стандарт» (от 1 450 000 руб.) с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 146 л.с. Помимо вариатора к комплектации добавились 2-зонный климат-контроль, кожаная обшивка рулевого колеса, датчик дождя и электрохромное зеркало заднего вида. Обойдется такая комплектация в 1 540 000 руб. за переднеприводную версию и в 1 639 000 руб. за полноприводный вариант.

Вместо комплектации «Комфорт» появилась версия «Комфорт Плюс» (от 1 658 000 руб.). Помимо климат-контроля, легкосплавных колес, руля с подогревом, обогрева лобового стекла, медиасистемы с камерой заднего вида и электропривода двери багажного отсека в ней есть полностью светодиодные фары и бесключевая система доступа в салон с запуском двигателя кнопкой.

Мультимедийная система с сервисами Яндекса теперь доступна для трех комплектаций

Также в гамму вернулись турбодизельные версии с 2,2-литровым силовым агрегатом мощностью 150 л.с. В компании объясняют это многочисленными просьбами клиентов. Турбодизель доступен для комплектаций «Комфорт Плюс» (1 986 000 руб.) и «Престиж» (2 158 000 руб.) исключительно для машин с полным приводом и автоматической коробкой передач.

Мультимедийной системой на базе операционной системы Android с доступом к онлайн-сервисам Яндекса отныне оснащаются три версии RAV4: Exclusive, Style и «Престиж».

Комплектация 2.0 (146 л.с.) 2WD MT6 2.0 (146 л.с.) 2WD CVT 2.0 (146 л.с.) 4WD MT6 2.0 (146 л.с.) 4WD CVT 2.5 (180 л.с.) 4WD AT6 2.2D (150 л.с.) 4WD AT6 Стандарт 1 450 000 — — — — — Стандарт Плюс — 1 540 000 — 1 639 000 — — Комфорт Плюс — 1 658 000 1 710 000 1 757 000 1 908 000 1 986 000 Style — — — 1 792 000 1 943 000 — Престиж — — — 1 899 000 2 050 000 2 158 000 Exclusive — — — 1 956 000 2 162 000 — Престиж Safety — — — 2 003 000 2 154 000 —

Также в Toyota отказались от комплектации Adventure, которая появилась в гамме в начале лета.

Toyota RAV4 входит в число самых популярных автомобилей в сегменте SUV: по итогам августа она пропустила вперед только бюджетные Renault Duster, Hyundai Creta и Lada XRAY.

Недавно УАЗ полностью «перетряхнул комплектации внедорожника Патриот. Комплектаций стало меньше, но появились пакетные опции.

Фото: Toyota