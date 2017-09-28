В ЭРА-ГЛОНАСС фиксируют рост экстренных вызовов

В координационном центре государственной автоматизированной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС отчитались о регистрации миллионного автомобиля с установленным устройством вызова экстренных служб.
По словам руководителя контактного центра ЭРА-ГЛОНАСС Романа Рулева, серьезно выросло и число вызовов. К сегодняшнему дню в системе обработано свыше 380 тыс. обращений, из них 3432 потребовали вызова экстренных оперативных служб.
В среднем за день контактный центр ЭРА-ГЛОНАСС обрабатывает 1710 вызовов и автоматических срабатываний системы. Чаще всего вызовы поступают из Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, что объясняется просто: в этих регионах больше всего покупают автомобили и самые большие автопарки.
Нагрузка на контактный центр меняется не только по дням недели, но и в течение суток. Во второй половине дня количество вызовов может в три раза превышать среднее количество, а по пятницам сотрудники центра фиксируют рост вызовов на 30–40% по сравнению с другими днями.
Отмечают в центре и снижение ложных вызовов: водители все меньше экспериментируют с системой, нажимая «тревожную кнопку» ради интереса. В сентябре участия экстренных служб потребовали 1,55% от всех вызовов, тогда как год назад этот показатель не превышал 0,3%.
С января этого года устройства ЭРА-ГЛОНАСС стали обязательными как для новых автомобилей, так и для подержанных. Это привело к тому, что некоторые компании сократили у нас свой модельный ряд: продажи некоторых автомобилей единичны, а сертификация устройств требует проведения двух краш-тестов, причем сертификация устройства в составе автомобиля проводится всего в двух центрах на территории России.
- Наибольший дефицит в устройствах ЭРА-ГЛОНАСС испытывает Дальний Восток, куда завозятся автомобили из Японии. Минпромторг даже ввел электронную очередь на получение устройств.
- Автолюбители говорят, что порой вызвать полицию или «скорую» проще позвонив по сотовому, нежели дожидаться ответа из контактного центра системы. Один из таких случаев произошел в Приморье, в котором оператор даже не сумел определить местоположения автомобиля.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС