В ЭРА-ГЛОНАСС фиксируют рост экстренных вызовов

В системе экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС зарегистрирован миллионный автомобиль. В координационном центре системы отмечают рост вызовов, требующих вмешательства экстренных служб.

В координационном центре государственной автоматизированной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС отчитались о регистрации миллионного автомобиля с установленным устройством вызова экстренных служб.

По словам руководителя контактного центра ЭРА-ГЛОНАСС Романа Рулева, серьезно выросло и число вызовов. К сегодняшнему дню в системе обработано свыше 380 тыс. обращений, из них 3432 потребовали вызова экстренных оперативных служб.

В среднем за день контактный центр ЭРА-ГЛОНАСС обрабатывает 1710 вызовов и автоматических срабатываний системы. Чаще всего вызовы поступают из Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, что объясняется просто: в этих регионах больше всего покупают автомобили и самые большие автопарки.

Нагрузка на контактный центр меняется не только по дням недели, но и в течение суток. Во второй половине дня количество вызовов может в три раза превышать среднее количество, а по пятницам сотрудники центра фиксируют рост вызовов на 30–40% по сравнению с другими днями.

Отмечают в центре и снижение ложных вызовов: водители все меньше экспериментируют с системой, нажимая «тревожную кнопку» ради интереса. В сентябре участия экстренных служб потребовали 1,55% от всех вызовов, тогда как год назад этот показатель не превышал 0,3%.

С января этого года устройства ЭРА-ГЛОНАСС стали обязательными как для новых автомобилей, так и для подержанных. Это привело к тому, что некоторые компании сократили у нас свой модельный ряд: продажи некоторых автомобилей единичны, а сертификация устройств требует проведения двух краш-тестов, причем сертификация устройства в составе автомобиля проводится всего в двух центрах на территории России.

Наибольший дефицит в устройствах ЭРА-ГЛОНАСС испытывает Дальний Восток, куда завозятся автомобили из Японии. Минпромторг даже ввел электронную очередь на получение устройств.

Автолюбители говорят, что порой вызвать полицию или «скорую» проще позвонив по сотовому, нежели дожидаться ответа из контактного центра системы. Один из таких случаев произошел в Приморье, в котором оператор даже не сумел определить местоположения автомобиля.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС