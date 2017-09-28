В Москве разбили единственную Феррари из каршеринга

Родстер Ferrari F430, принадлежащий одной из московских компаний каршеринга, накануне попал в ДТП. Представители сервиса говорят, что водителю не грозят штрафы, а автомобиль уже отправлен в ремонт.

Ferrari 430
Ferrari 430

Ferrari > 430

У одной из московских компаний каршеринга (краткосрочная аренда автомобиля без водителя) в парке есть настоящие жемчужины: купе BMW M4 и Audi TT, а также родстер Ferrari F430. Арендовать их привычным способом через приложение не удастся: поездки на таких автомобилях предоставляются в качестве бонуса самым активным пользователям сервиса.

Судьба самого крутого, на наш взгляд, автомобиля — родстера Ferrari F430 — незавидна: машина появляется на улицах всего на пару месяцев в год, а затем исчезает. Вот и в этом году ее эксплуатация была прекращена досрочно.

Накануне родстер, который получил на бесплатный тест-драйва один из клиентов, попал в аварию. За рулем был тот самый счастливчик — человек, активнее других пользовавшийся услугами компании на протяжении предыдущей недели.

«Произошла небольшая авария, за рулем был активный пользователь, получивший бесплатную премиальную поездку на Феррари. Никаких штрафных санкций применено не будет, автомобиль застрахован и уже отправлен в ремонт», — сообщили «За рулем» в компании.

Напомним, что сегодня в Москве работает шесть компаний каршеринга. Основу автопарка составляют Hyundai Solaris и Kia Rio, однако есть также и новые Smart ForTwo и даже Mercedes-Benz CLA.

  • Компании каршеринга постоянно фиксируют попытки мошенничества и даже воровства запчастей с автомобилей.
  • Правительство Москвы активно поддерживает развитие каршеринга в городе. Так, компании получат субсидии на приобретение новых автомобилей.

Фото: Instagram

В Москве разбили единственную Феррари из каршеринга
В Москве разбили единственную Феррари из каршеринга
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Отзывы о Ferrari 430

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Комментарии (4)

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Я как-то был свидетелем низкого полёт ихнего Мерседеса ЦЛА по Эльдорадовскому переулку. Думаю, что все эти машины разобьют [у нас не ругаются] когда владельцам надоест их ремонтировать — уберут «из меню».

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0

Наверное «шлифануть» решил и не справился. Это не Солярис 1.4 !

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0

долбоящерам каршеринговым нельзя феррари давать — они ездить не умеют вообще

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+1

Поздравляю, За рулем участвует в вирусной рекламе. Реклама Делимобиль, хоть бы логотип на бортах закрасили. Наверное автор в доле, или в погоне за новостью перестает думать.

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+3
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