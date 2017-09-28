Чуть-чуть не считается: водителям в России разрешат наркотические и психотропные вещества

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, устанавливающий допустимые нормы содержания в крови водителей психотропных и наркотических веществ. Соответствующие поправки в КоАП должны оградить от наказания тех, кто принимает лекарства.

В настоящее время в примечании к статье 12.8 КоАП РФ прописана лишь норма по содержанию алкоголя (0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха), а по наркотическим и психотропным веществам фиксируется лишь факт их наличия: если такие вещества в крови обнаружены, то водителя неминуемо ждет лишение прав управления транспортным средством.

Между тем, по данным автора новой редакции закона — депутата Госдумы и лидера партии «Родина» Алексея Журавлева, 5% положительных проб в практике медицинского освидетельствования связаны с приемом водителями лекарственных препаратов, в состав в которых в небольших количествах входят наркотические или психотропные вещества, при этом срок их выведения из организма может исчисляться днями и даже месяцами. В качестве примера депутат приводит такие популярные лекарства как корвалол, валокордин, а также многие обезболивающие и противоаллергенные средства. Даже если человек будет четко следовать инструкции их применения, он никак не сможет определить время вывода запрещенных веществ из организма и, соответственно, рискует быть наказанным, не представляя, по сути, никакой опасности на дороге и будучи совершенно законопослушным гражданином.

Журавлев предлагает правительству установить предельные допустимые уровни концентрации для наркотических и психотропных веществ и дать ссылку на них в КоАП. С полным текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте Госдумы.

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Фото: DPA/ТАСС