Разбираться с автомошенниками будут страховые детективы

Банк России может создать новый орган по борьбе со страховым мошенничеством, сообщила замруководителя департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина на страховом форуме в Сочи.

В России может появиться институт страховых детективов. Эта идея «не вызвала неприятия» во время консультаций Банка России с представителями профильных ведомств, сообщила на форуме Светлана Никитина. Центробанк, который является регулятором на страховом рынке, большое внимание уделяет выявлению способов мошенничества в сфере страхования. Проводятся совместные совещания правоохранителей, представителей Банка России и страховщиков, а также представителей местных администраций из наиболее проблемных регионов и выявляются риски мошенничества в страховании. Создана рабочая группа по противодействию страховым мошенничествам. Скоро будет готова методичка для правоохранительных органов и страховщиков, в которой пропишут, на что следует обращать внимание, чтобы не допустить злоупотреблений в страховании. Также Банк России сотрудничает и с Верховным судом по подготовке специальных пленумов по страховой тематике.

Страховщики уже обращаются в специализированный центр Банка России с жалобами на появление сайтов-клонов, выманивающих деньги у желающих оформить e-ОСАГО. Пожаловаться на кибер-мошенников теперь можно даже через личный кабинет страховой компании. У специализированного центра ЦБ даже есть полномочия по блокировке фальшивых сайтов. Одновременно с этим накапливается информация и опыт. Так, для потребителей скоро будет выпущен свод рекомендаций, как отличить подлинный сайт от поддельного.

Никитина также рассказала об усилиях, которые принимает Банк России в борьбе с мошенничеством в страховании. Положительную роль здесь сыграло внедрение единой методики оценки восстановительного ремонта в ОСАГО, которая дает возможность оценить ущерб после наступления страхового случая.

Вместе с тем ЦБ призывает страховщиков активнее сотрудничать в сфере выявления случаев страхового мошенничества: здесь очень важна обратная связь с клиентами компаний.

Вероятно, страховые детективы будут заниматься и автоподставшиками, которые действуют организованно и постоянно меняют свою тактику. Напомним, одна такая группа промышляла сразу в нескольких регионах, и разоблачить ее удалось только совместными усилиями ФСБ, полиции и страховой компании.

В мошенничестве обвиняют и основателя проекта «Смотра.ру» видеоблогера Эрика Давидовича. По версии следствия, он вместе с подельниками сначала угонял дорогие автомобили, а потом получал страховое возмещение.Общая сумма ущерба, нанесенная страховым компаниям, оценивается в 10 млн рублей. Однако подсудимый свою вину отрицает.



Фото: ТАСС