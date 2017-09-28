В США на 92-м году жизни скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер. В память о легендарном издателе публикуем галерею лучших девушек и автомобилей, которых каждый год выбирает редакция популярного мужского журнала.

Хью Хефнер со спутницами

Как сообщают мировые информагентства, Хефнер умер от старости в своем доме в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в окружении близких. Год назад некоторые СМИ стали распространять слухи о болезни легендарного издателя, но сам Хефнер над ними только посмеивался и написал в своем Твиттере: «Хотелось бы, чтобы таблоиды рассказали мне немного раньше о том, что болен. Я бы тогда отменил планы на выходные».

Журнал Playboy выходит с 1953 года, а с 1964 году издание в пару к «подружке года» выбирает подходящее транспортное средство — как правило, автомобиль, причем первое время техника красилась исключительно в фирменный розовый цвет. Нам не удалось найти снимков приемлемого качества за весь период истории этой рубрики, но большинство из них все же собрано в галерее — смотрим и наслаждаемся.

Фото: Playboy, Zuma/ТАСС