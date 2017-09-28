Лады получат японские вариатор и автомат

АВТОВАЗ определился с автоматическими трансмиссиями для своих моделей. Помимо имеющегося классического робота, модели получат вариатор и автоматическую коробку производства Jatco.

Проблема автоматической трансмиссии перед АВТОВАЗом стоит не первый год. Некоторое время модели завода оснащали 4-ступенчатыми автоматами Jatco. Однако затем завод отказался от этой коробки передач в пользу классического робота АМТ5, созданного на базе 5-ступенчатой механической коробки собственной разработки.

Официально на заводе объясняли отказ от автомата снижением себестоимости моделей и, соответственно, сохранения конкурентных цен на Лады. Но злые языки утверждали, что классическую автоматическую коробку у завода отобрал альянс Renault-Nissan, дабы избежать конкуренции на российском рынке с собственными моделями. Автомат же остался только у седана и лифтбека Lada Granta.

Однако, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. По данным паблика «Русский автомобиль», АВТОВАЗ вернется к оснащению своих моделей японской автоматической коробкой передач Jatco JF414E, которая будет подвергнута модернизации. Ею будут оснащаться версии Лад с вазовскими двигателями. А вариатор Jatco CVT7 JF015E, известный по Nissan Micra и Juke, получат модели с двигателем альянса H4M — в частности, им ранее оснащались и Lada Vesta, и Lada XRAY.

При этом Jatco планирует локализовать производство трансмиссий в Тольятти. Данный проект рассматривался несколько лет назад, но был заморожен из-за кризиса. В настоящее время на российском рынке вновь наблюдается рост продаж.

  • О том, что АВТОВАЗ ведет переговоры о запуске производства автомата, в июне заявлял президент предприятия Николя Мор.
  • О различных типах трансмиссий и чего от них ждать подробно рассказывается в статье нашего эксперта.

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Комментарии (86)

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Всё бы ничего, только ломаются они часто, все эти японские штучки-дрючки. Продавцы запчастей радостно потирают руки.

Ответить#
-3
робот

отвечу как продавец запчастей — искать пыльники на привода к а/м Лада с АКПП то еще «удовольствие»

про «ломучие АКПП» — камень в огород GM, а не к Jatco

Ответить#
-3

Дышло Матвей, где вы эту подзаборную новость услышали?

На скамейке, когда осеннее солнышко голову припекло?

Ответить#
+6

Эм...

Когда «варик» — не варик))))

Где, ****, 5–6 ступенчатый гидромеханический автомат?!

Который нужен не только ВАЗу, но и Рено, кстати)

Ответить#
+1

Норм новость, пусть только допилят автомат, а то КЕтай уже ставит автоматы о 6ти передачах, да еще мультирежимные, а тут допотопный 4х скоростной.

Ответить#
0
Гринпис

КЕтай вроде как на вариаторы залипает — лифан х50, Х60, например. Автомат о 6 передачах — сколько ценник на такие машины? Поставить сейчас можно что угодно — вопрос кто это купит?

Ответить#
-2
Гринпис

Покупателям ваза и так сойдет

Ответить#
+4
Гринпис

Допотопный 4х скоростной — он же самый надежный :)))

Ответить#
-1

Кстати, Вариатор на Логанах и Дастерах идёт с Ниссановским движком, может и про движок автор напутал.

Ответить#
-2
Сергей с Вятки

Ошибся, вариатор идёт на Каптюрах с Ниссановским 1,6 114л.с.

Ответить#
-1

Так есть/будет Джатко на Логане или ее там никогда не было?

Ответить#
-3
алексей Спб

Дубль 2 (дубль 1 смотри ниже) — не было, нет, и не будет гидроАКП Жатко на Логанах — неужели непонятно на сайте какого журнальчика находишься !

Ответить#
+6

Ой, не могу:)))

«Жатка» 4-х ступенчатая в 2017-м:))))

Вариатор на ВАЗе:)))

Ну это тот, долговечность которого при покупке на вторичке машины с ним без полной разборки не выяснить...))))

А как же байка про «многоразовые» ВАЗы?:))))

Воистину отчаянная попытка, но если прибавить к цене ЛаЖы еще 40–50К, продажи это не улучшит;)

А ВАЗики и так уже сливают корейцам, у которых по 6 ступеней в АКПП:))

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-6
Каплан Илья

«Мы делаем акцент на соотношении цена-качество, стремимся предложить покупателю максимум за конкретную сумму. Это может быть и миллион рублей, и больше.»

Ян Птачек

вице-президент ОАО «АВТОВАЗ» по продажам и маркетингу

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+2

Т.е. с вазовскими 1.6 и 1.8 4-х ступенчатая АКПП Джатко, а вариатор только с французским 1.6? Спасибо. Я лучше с 1.8 АМТ к тюнерам.

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-3
Баронин Сергей

и зря! 4 ступенчатый jatco, не смотря на малое количество передач по современным меркам, на несколько порядков лучше робота

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-2
Darkmatter

Лучше вазовского дебильного робота — однозначно!

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-4
Darkmatter

414-я особо лучше на несколько порядков по пожиранию бензина, отсутствию запчастей для ремонта «неубиваемого» японского чуда и полному отсутствию постгарантийной поддержки у ОД Лада этого ЭКСКЛЮЗИВНОГО 4-ст. чуда для ТАЗов !

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+3
тазовод

Зато плавно работает, не так тормозит, как робот. Объективно 4 ступенчатый гидроавтомат лучше, чем робот. Что касается расхода, если это настолько принципиально лучше брать машину на МКП.

Что касается отсутствия постгаранитийной поддержки — это вопросы к автотазу с их дилерами. Ну и отремонтировать джатко можно в любом сервисе, специализирующемся на автоматических траннмиссиях.

Ответить#
0
Darkmatter

414-ю сложно отремонтировать в любом сервисе, специализирующемся на автоматических трансмиссиях потому-что она ЭКСКЛЮЗИВНАЯ. Учи матчасть !

Ответить#
+3
тазовод

В чем ее эксклюзивность?

Ответить#
-3
Darkmatter

Учи матчасть !  Инет большой — захочешь все найдешь. ЗР тут рубит все ссылки ! Мало что к ней подходит от очень распространенной АКП Жатко 403 устанавливающейся ранее массово на Альмерах, Тиидах, Ноутах.....

414 сделана спецом для Лады и практически больше нигде не применяется, за исключением разве что Марча, продаваемого в Китае.

Ответить#
+3
тазовод

Почитал t r a n s a k p p . ru / 2 3 2 / m a i n /n i s s a n / j f 4 1 4 . Криминала не увидел.

Ответить#
-5
тазовод

ну и собственно конструкция, чем-то принципиально отличается от других гидроавтоматов? если нет, то ты балабол

Ответить#
-4
Darkmatter

Ну конечно же 4ст.гидроАКП Жатко414 ПРИНЦИПИАЛЬНО не отличается от многих других 4ст.гидроАКП, и от 4ст.DP2 она принципиально не отличается, разве что DP2 очень распространена и её действительно можно отремонтировать ВЕЗДЕ, в отличие от Жатко414, к которой почему-то НИЧЕГО не подходит от принципиально схожего гидроавтомата DP2.

Ну а ты дитё неразумное коли таких простейших вещей не понимаешь.....

Ответить#
+3
тазовод

все с тобой ясно, балабольчег. гуляй

Ответить#
-3
Darkmatter

Странно, что тебе с самим тобой неясно.....

Дурь тут гонишь ни во что КОНКРЕТНО абсолютно не врубаясь — почитай свой «содержательный» бред еще разок.....

Ответить#
+1
тазовод

ремкомплекты есть. спецы все теже, что и на других коробках

устройство тоже, что и у других коробок

так о чем вы нам хотели донести?

Ответить#
-2
матрос Мальков

прочти еще раз выше, коли с первого раза не дошло.....

Ответить#
+1
тазовод

«Подробнее об этой трансмиссии:



JF414E

Выберите вариант и нужное количество





Ремкомплекты сальников и прокладок „Оверол Кит“



Комплекты фрикционов и стальных дисков



Комплекты поршней, Поршни и Ретейнеры



Барабаны (Drum) и детали



Втулки



Комплекты прокладок (гидроблока, поддона, ...)



Тормозные ленты



Прочие (сальники...)



Маслонасосы и узлы насоса



Фильтры»



ссылка не вставляется.

Ответить#
-3
матрос Мальков

Догадываюсь откуда ты этот список воткнул, хоть и ссылка не вставляется.

Вот когда сам ты с ней попадешь(не желаю ничего плохого), тогда расскажешь как легко, просто, быстро и дешево ты её отремонтировал.....

Ответить#
+3
тазовод

у меня родственник акпп ремонтирует у себя дома

уже лет 15 как

так что не пугает

Ответить#
-4
матрос Мальков

У меня сосед по площадке с 7-м этажа движки тоже на балконе у себя в квартире сам ремонтирует уже лет так 25. Задолбали в очередь к нему в соседнюю квартиру все с движками лезть — всю дверь мне поцарапали уже !

Продолжай.....

Ответить#
+2
тазовод

Если расчитывать что все сломается, а смысл покупать?

Ваше чудо АМТ-5 тупит и жрет диски, а еще свистит как черт знает что.

Ответить#
-3
RBR

Поэтому рассчитывая что японское чудо 414 от Жатки сломается его и покупали с ТАЗами не более 10–15 % в лучшие времена....

АМТ сейчас занимает долю 15–17% ......

Ответить#
+4
Darkmatter

Только Датсун, Гранта и только 7% от общего числа продаж.

Ответить#
-3
Darkmatter

Работает плавно и жрёт немеряно, но без модернизации этой 414 её ставить на Весты нельзя. В ней итак подшипники работают на предельной нагрузке и после 50–60 килопробега уже есть случаи и воя и даже разлетевшегося подшипника убивающего эту Жатку изнутри.....

Короче — вся эта «новость» бабушкой на воде вилами писана.

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+2
тазовод

за все время из дефектов коробки вроде как две с пробитыми картерами за все время было. ну сальники поначалу вроде еще подтекали

не подскажите где посмотреть описанные вами ужасы?

Ответить#
-3
матрос Мальков

у тебя тоже кроме ЗР интернета нет ?

Выше писал — «ЗР тут рубит все ссылки !»

На, забей в ю-туб и поразвлекайся многосерйным фильмом «Как я попал на деньги с Ладой Грантой автомат на 80000 км...», «Пределка лады „Гранты Автомата“ на » Механику" закончились"

Ответить#
+2
тазовод

гдянул

комментарий оттуда

«если назвали цену ремонта , значит сказали и что менять. коробка эта ремонтируется без проблем и живет долго. Тебя либо на сервисе развели , либо просто Ты сам панику поднимаешь на ровном месте. скажи конкретно, что сломалось в коробке.﻿»



и че ты нам тут заливаешь?

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-3
матрос Мальков

Заливаешь тут ты..... , но тебя шибко грамотного конечно нигде не разведут, и всех остальных очень шибко грамотных тоже не разведут. Одного бедного Митю развели....

Инет у тебя есть ? Надо будет — еще найдешь разведённых....

Ответить#
+2
тазовод

дураков на Руси на 100 лет припасено

Ответить#
-4
матрос Мальков

Да, только один матрос Мальков умный....

Ответить#
+1
тазовод

какие там порядки пожирания бензина? Ну-ка поведайте мне...

Ответить#
-4
=) Добряк

А ну-ка сам открой интернет и поищи поведывания о 12л/100 км. у Гранты с этой АКП. Заодно может даже найдешь подтверждения бреда выше «на несколько порядков лучше робота».

Переписывать сюда для тебя Гугл и Яндекс никто не будет.

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+3
тазовод

гранта АКПП 98 лс по городу есть 9–11 литров у меня. как ездить.

ай 40 на АКПП есть 13–16. тоже у меня.

средняя скорость 20–30 км/ч на обоих



при стоянии в пробках ествественно расход показывает больше. потом он падает

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-4
матрос Мальков

а зимой Гранта с АКП у тебя все 12–13 литров жрет.....

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+2
тазовод

как ездить. если греть скажем возле магазина, ожидая супругу, то можно и больше показать. хенде тоже же еще больше ест если стоять и греть.

Ответить#
-4
тазовод

тебя ввели в заблуждение или 12л у тех, кто активно топит. Если ездить нормально, то в городе будет 10–11, а на трассе 6. В смешанном режиме не более 9

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-6
=) Добряк

А кто ввел в заблуждение ? Матрос Мальков тут ниже ввел в заблуждение выложив результаты голосования ниже расхода Грант с АКП.

Ты вместо написания всяких выдумок глянь его сообщение ниже Сегодня, в 16:45."Первая строчка: более 13л/100км у большинства (28%)".

Ответить#
+3
тазовод

12 литров с автоматом — это нормально)

Ответить#
-2
Darkmatter

При нынешних ценах на бензин для владельца ТАЗа 12л./100 это как-бы непозволительная роскошь, поэтому еще и брали Грант/Калин с этой АКП не более 15% от общего числа продаваемых, а то и порой менее 10% с трудом реализовывали по спец.акциям !

Волькс Поло со своей 6АКП в 8л./100 укладывается в схожих условиях.....

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+2
тазовод

ох уж эти сказки. ох уж эти сказочники...



«Чтобы ответить на этот опрос в интернете были опубликованы два опроса. Первую строчку в опросе „Какой средний расход топлива у Лада Гранта с МКПП?“ заняло значение 8–9л/100км (19%). За вторую и третью позицию отдали одинаковое количество голосов (по 16%), это расходы в 7–8 и 9–10л/100км. Четвертое место принадлежит расходу 10–11л/100км за которое проголосовало 13% участников. ТОП5 закрывает строка „более 13л/100км“ с 11% голосов.



Второй опрос собирал статистику среди автолюбителей с автоматической коробкой передач. Расход топлива Лада Гранта с АКПП существенно выше, чем с МКПП. Первая строчка: более 13л/100км у большинства (28%), второе место 10–11л/100км (16%), третье 12–13л/100км (13%). Закрывают пятерку расходы 9–10л/100км (12%) и 11–12л/100км (11%).»

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-4
матрос Мальков

и не говори....

Гранта с 4АКП 414 и кушает так-же скромно как Поло с 6АКП и ремонтируется так-же легко по всей стране как 403-я и DP2 !

Ответить#
+3
тазовод

У нас в городе DP-0 (Ал4) очень любят это основной заработок. Сегодня спросил сколько стоит поменять масло в моей АТ-6 и заодном спросил как ПСА-РЕНО коробка себя ведет, ответили «Только на них и живем» Самая ужасная коробка в мире.

Ответить#
-3
RBR

Потому-что DP-0 (Ал4) ОЧЕНЬ распространенная массовая АКП и уже давно у многих с большими пробегами, от того и много обращений на ремонт, и ремонтируют ее все кому не лень.

А вот попасть на деньги с эксклюзивом для Лады Жатко 414 — будет приключение поинтереснее....

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+3
тазовод

с ремонтом DP-2 как раз проблемы — не любят ее в сервисах отчего-то. гарантировать вроде работоспособность восстановленной не любят

а жаткин гидромех он и в африке жаткин гидромех. где другие гидромехи делают, там и эти берут. им разницы никакой. лиш бы ремкомплект заказанный привезли.

Ответить#
-5
матрос Мальков

Ну и ?! На Гранте с 4АКП более 13л/100км у большинства (28%) ! 

12 л. — это средний расход Гранты с такой 4АКП. А если её приспособить к более тяжелой Весте, сколько расход с такой 4АКП может получиться, около 15л./100км., или как ?!

Народ уже с дракой в очередь записывается на Весту с 4АКП Жатко после сегодняшней новости !!!

Ответить#
+2
тазовод

8 литров это если ехать как пенсионер. в городе при нормальном движении будет выше 10

при нынешних ценах на обслуживание авто, лучше ездить на ОТ

Ответить#
-2
тазовод

поло в городе не укладывается в 8...8 — это смешанный режим. 10-ка на 100 км — вот что показывает поло в городе.

Ответить#
-4
=) Добряк

Тебя ввели в заблуждение или 10л. на Поло с 6АКП у тех, кто активно топит.

Гранта с 4АКП в городе не укладывается в 10–11 — это смешанный режим. 13-ка на 100 км — вот что показывает Гранта с 4АКП в городе.

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+6
Darkmatter

У меня Круз с АКПП ест 9,3. Но там 6 ступеней:)

А ОвноВеста будет есть 12?)))

Экономия, однако:)

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-4
Каплан Илья

где он у тебя есть 9,3 ? по пробкам со средней скоростью 20 км/ч или средняя 35? или по трассе?

все эти измерения расхода в интернете смешны, потому как стиль езды и условия эксплуатации у всех разные. в московских пробках 12 — это вполне гуманнный расход для автомата.

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-2
Darkmatter

Смешанный цикл. 60x40. В городе 10,2 жрет. По трассе 8,7. По чекам считал. Комп показывает 9,3, по чекам 9,5 выходит.

Ответить#
-4
Каплан Илья

Ой свистишь... твой ОвноКруз вообще бензин не ест, а только овес... :)))

Ответить#
-4
Каплан Илья

у тебя круз ест манную кашу и пюре. мыть не забывай

Ответить#
-2
матрос Мальков

Матрас сморозил х..ню.

Матрас еще никогда не был так близок к провалу:)))

Ответить#
+4
Каплан Илья

Ездил на таком. Лучше уж механика. Автомат ппц какой тупой и не едет

Ответить#
+4
Безымянный

Ну, не тупее «Жатки». В остальном — согласен.

Ответить#
-3
Каплан Илья

Крузы с 6АКП Т30 однозначно тупее Гранты с 4АКП Жатко !

Ответить#
+3
тазовод

Спасибо за информацию, почитал на форуме, вправду жуть с зч. Жаль хотел девушке купить такую гранту

Ответить#
+1
Darkmatter

она (коробка эта) по плавности работы опережает многие современные более многоступенчатые аналоги. А растянутость передач и режимы работы гидротрансформатора своим удачным взаимным подбором хорошо имитируют как минимум пятиступку.

разницы между 6 ступ акпп корейцев и 4 ступенчатой грантой по ощущениям никакой.



Каплан может начать стенания. все равно он ни ту-ни ту вживую не видел

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-2
матрос Мальков

Матрас, вы кроме ВАЗомптодички своей вообще ничего в жизни не видели:)))

Чо бы нам на ВАЗы GM-овскийи «Гидраматик» 1936-го года не прикрутить? Он же еще плавнее... Правда, диапазонов всего три:)

Или накрайняе ГМП от ЛиАЗа?:)))

ВАЗофилы такие ВАЗофилы:)))

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-1
Каплан Илья

Илюшка, я каждый день езжу либо на вазовскм 1,6 литра с 4х ступенчатой АКПП жатко, либо на корейском 2литровом с 6 ступенчатой АКПП и знаю, о чем гооворю.

Ответить#
-1
матрос Мальков

В основном вы тут ездите всем по ушам:)

Пруфы будут?

Или Матрас снова сделал «тяф-тяф»?)))

Ответить#
0
Каплан Илья

перед поросенком Илюшкой бисер метать?

Ответить#
-1
матрос Мальков

Матрас слил:)

Ответить#
+3
Баронин Сергей

Да, точно так ! Уже на Оф.сайте АВТОВАЗа всю инфу выложили с комплектациями и ценами для ждущих и страждущих !

Ответить#
+3

Просветите дорогие форумчане!

Всегда считал что на Логане и других логаноподобных (Дастер и др) стоит DP0 и ее производные. А Джатко ставилась на Гранту и Он-До,Ми-До.

Что то я в жизни упустил или это ошибка автора?

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+2
алексей Спб

Это автор-студент из журнальчика «Лиза» тут подрабатыает ботом-копипастером в свободное время.

Как прочел это: «Некоторое время модели завода оснащали 4-ступенчатыми автоматами Jatco, такими же, что устанавливаются на Renault Logan.» так хорошо что сидел, и рухнул со стула не сильно ударившись !

Ответить#
+9
тазовод

На Логан устанавливалась и устанавливается французская коробка DP4.

Ответить#
-5
Сергей с Вятки

Ошибочка вышла — на Логаны устанавливалась когда-то DP0, позже после модернизации превратившаяся в DP2 по классификации Рено. Она же AL4 по классификации Пежо/Ситроён.

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+6
тазовод

Дак разницы почти нет.

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-5
Сергей с Вятки

Согласен — какая разница : AP2 или Dl4.....

Главное — успеть что-нибудь ляпнуть !

Ответить#
+5
тазовод

Эт точно.

Но выриатор они всё же скорее всего будут ставить с ниссановским мотором. Какой смысл его сопрягать с французским мотором?

Ответить#
-5
алексей Спб

Все правильно, но ВАЗом управляет Рено и именно Рено решает, кто и что будет ставить

Ответить#
+3
‫לא מבין אני‬‎

Ну так кто девушку ужинает, тот ее и танцует. РосТех пролюбил ВАЗ, пусть не жалуется теперь:)

Ответить#
+1
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