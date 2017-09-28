Лады получат японские вариатор и автомат

АВТОВАЗ определился с автоматическими трансмиссиями для своих моделей. Помимо имеющегося классического робота, модели получат вариатор и автоматическую коробку производства Jatco.

Проблема автоматической трансмиссии перед АВТОВАЗом стоит не первый год. Некоторое время модели завода оснащали 4-ступенчатыми автоматами Jatco. Однако затем завод отказался от этой коробки передач в пользу классического робота АМТ5, созданного на базе 5-ступенчатой механической коробки собственной разработки.

Официально на заводе объясняли отказ от автомата снижением себестоимости моделей и, соответственно, сохранения конкурентных цен на Лады. Но злые языки утверждали, что классическую автоматическую коробку у завода отобрал альянс Renault-Nissan, дабы избежать конкуренции на российском рынке с собственными моделями. Автомат же остался только у седана и лифтбека Lada Granta.

Однако, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. По данным паблика «Русский автомобиль», АВТОВАЗ вернется к оснащению своих моделей японской автоматической коробкой передач Jatco JF414E, которая будет подвергнута модернизации. Ею будут оснащаться версии Лад с вазовскими двигателями. А вариатор Jatco CVT7 JF015E, известный по Nissan Micra и Juke, получат модели с двигателем альянса H4M — в частности, им ранее оснащались и Lada Vesta, и Lada XRAY.

При этом Jatco планирует локализовать производство трансмиссий в Тольятти. Данный проект рассматривался несколько лет назад, но был заморожен из-за кризиса. В настоящее время на российском рынке вновь наблюдается рост продаж.