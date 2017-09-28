Тем не менее Федеральная антимонопольная служба положительно относится к сделке по объединению сервисов такси в России и соседних странах, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

В июле стало известно, что Яндекс и Uber планируют объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Все с нетерпением ждали реакции антимонопольщиков, и, наконец, глава службы дал свою оценку.

«Мы смотрели доли, они не являются раздражающими, поскольку десяток компаний работает в России на этом рынке. И если и будет предписание, то оно будет касаться каких-то особенностей прозрачности рынка, раскрытия информации, возможно, вопросов безопасности потребителей. Но к этой сделке мы также относимся положительно, можно сказать, что в принципе она будет одобрена, но в каком виде, нужно смотреть», — сказал Артемьев в интервью «Коммерсанту».

По словам чиновника, роста цен на услуги такси в результате объединения удастся избежать. ФАС будет внимательно следить за конкуренцией на этом рынке, и если кто-то попытается ее нарушить и диктовать свои условия, он немедленно получит предписание службы. Если, несмотря на это, цены на рынке будут расти, последует штраф. Но, скорее всего, этого не потребуется, полагает Артемьев.

Если будут попытки непрямого манипулирования ценой, например, увеличения промежутков пикового времени, что фактически приведет к росту цен, то это также будет расценено как недобросовестная конкуренция и приведет к санкционным мерам.