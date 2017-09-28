В Москве установят 54 «умных» светофора

Более 50 инновационных светофоров, дублирующих сигнал на опоры, на которых они установлены, в ближайшие два месяца заработают в Москве.

Эксперимент со светящимися опорами светофоров завершен, и началась их установка в Москве. Всего будет смонтировано 54 таких устройства. Этому предшествовали испытания на полигоне МАДИ. Были опасения, что свет опор может слепить водителя, но оказалось, что подсветка не приносит дискомфорта и очень информативна.

Кроме того, есть зарубежный опыт, и в тех странах, где это применяется, есть позитивные сдвиги: светящаяся опора — эффективный психологический фактор, удерживающий пешехода и водителя от возможного нарушения ПДД. Глава столичного Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев считает, что установка таких устройств поможет снизить количество ДТП на перекрестках, а если ориентироваться на зарубежный опыт, то снижение может составить до 40%.

Одобрен и еще один вид светофоров — работающих на солнечных батареях и ветрогенераторе. Их будут устанавливать там, где сложно подключаться к электросетям.

Также в столице идет эксперимент по подсветке пешеходных переходов. Причем включаться дополнительное освещение будет только вместе с зеленым (для пешеходов) сигналом светофора. Эта мера также направлена на снижение аварий на пешеходных переходах.

А кто вообще решает, где и когда следует установить светофор и сколько это вообще может стоить, разбирался наш автор.



Фото: mos.ru