Неудержимый мститель: он провоцирует аварии и остается невиновным

Имя «героя» известно — Максим Филатов. Информация об этом человека появилась в паблике «Автоспас» Новосибирск. Этот человек выезжает на улицы города как на работу и каждый день провоцирует аварии с теми, кто нарушает правила дорожного движения. Их на его счету, по самым скромным подсчетам, около 20, и при этом виновным он не был признан не разу, потому что ПДД знает назубок, только использует это вовсе не ради благих целей.
«Никто, кроме нас! Я научу всех водить!» — заявляет мститель аварийным комиссарам.
Для «учебы» он держит целый парк старых и битых японских автомобилей. Удивительно, но в местной ГИБДД его хорошо знают, знаком он и аваркомам города. Работает обычно в одних и тех же местах, как правило, на перекрестках с круговым движением: Фрунзе-Ипподромская, пл. Калинина, пл. Станиславского. Схема его подстав всегда одинаковая: «виновник» уходит с кольца из среднего ряда, а «потерпевший» бьет его, двигаясь по кольцу правее и не меняя траектории движения. Есть на его счету и несколько других «схем».
Аваркомы даже знают модели автомобилей, которые чаще всего фигурируют в этих ДТП: Subaru Legacy, Nissan Cube, Nissan Cefiro, Nissan Cedric, а всего их порядка 30. И подозревают, что человек этот вовсе не «альтруист», а изобретатель новой мошеннической схемы. Не вполне понятно, как она работает, но, видимо, ему как-то удается получать страховое возмещение по ОСАГО, хотя ни один автомобиль, участвующий в аварии, на него не зарегистрирован. Знающие люди полагают, что возмещение получает собственник автомобиля, а подставляла-«учитель», сидящий за рулем чужой иномарки, имеет с этого фиксированный навар.
Поскольку мужчина ведет себя всегда так, что к его действиям придраться невозможно, жителям города советуют быть бдительными на круговых перекрестках и при движении под дополнительными секциями светофоров, строго соблюдать правила и опасаться автомобилей, на которых он уже был «засвечен».
Психологи считают, что в действиях Филатова есть что-то нездоровое. Он сознательно идет на таран нарушителей, испытывая при этом удовольствие. Сам про себя он говорит, что просто из принципа соблюдает правила, а «соблюдая их, без аварий ездить невозможно».
Юристы советуют всем пострадавшим от его действий водителям обратиться с коллективным заявлением в полицию. Там назначат независимую экспертизу по установлению механизма аварий. Если окажется, что он один и тот же, и будет установлено, что водитель мог избежать столкновения, то можно будет доказать, что он это делает намеренно.
Сами автомобилисты по-разному оценивают действия «мстителя-подставлялы». Из комментариев пользователей ВКонтакте:
Руслан Мелешков: «Наконец-то, хоть кто-то думает о будущем».
Denis Evgenevich: «Видел этого оленя».
Пётр Горбенко: «Жду видео, где он наказывает встречную фуру».
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Фото: «Автоспас» Новосибирск