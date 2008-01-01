Неудержимый мститель: он провоцирует аварии и остается невиновным

Житель Новосибирска считает, что занимается благим делом — наказывает нерадивых автомобилистов, не знающих правил дорожного движения или намеренно их нарушающих. Каждый день на его счету 2–3 аварии, но полиции ни разу не удалось признать его виновным.

Имя «героя» известно — Максим Филатов. Информация об этом человека появилась в паблике «Автоспас» Новосибирск. Этот человек выезжает на улицы города как на работу и каждый день провоцирует аварии с теми, кто нарушает правила дорожного движения. Их на его счету, по самым скромным подсчетам, около 20, и при этом виновным он не был признан не разу, потому что ПДД знает назубок, только использует это вовсе не ради благих целей.

«Никто, кроме нас! Я научу всех водить!» — заявляет мститель аварийным комиссарам.

Для «учебы» он держит целый парк старых и битых японских автомобилей. Удивительно, но в местной ГИБДД его хорошо знают, знаком он и аваркомам города. Работает обычно в одних и тех же местах, как правило, на перекрестках с круговым движением: Фрунзе-Ипподромская, пл. Калинина, пл. Станиславского. Схема его подстав всегда одинаковая: «виновник» уходит с кольца из среднего ряда, а «потерпевший» бьет его, двигаясь по кольцу правее и не меняя траектории движения. Есть на его счету и несколько других «схем».

Аваркомы даже знают модели автомобилей, которые чаще всего фигурируют в этих ДТП: Subaru Legacy, Nissan Cube, Nissan Cefiro, Nissan Cedric, а всего их порядка 30. И подозревают, что человек этот вовсе не «альтруист», а изобретатель новой мошеннической схемы. Не вполне понятно, как она работает, но, видимо, ему как-то удается получать страховое возмещение по ОСАГО, хотя ни один автомобиль, участвующий в аварии, на него не зарегистрирован. Знающие люди полагают, что возмещение получает собственник автомобиля, а подставляла-«учитель», сидящий за рулем чужой иномарки, имеет с этого фиксированный навар.

Поскольку мужчина ведет себя всегда так, что к его действиям придраться невозможно, жителям города советуют быть бдительными на круговых перекрестках и при движении под дополнительными секциями светофоров, строго соблюдать правила и опасаться автомобилей, на которых он уже был «засвечен».

Психологи считают, что в действиях Филатова есть что-то нездоровое. Он сознательно идет на таран нарушителей, испытывая при этом удовольствие. Сам про себя он говорит, что просто из принципа соблюдает правила, а «соблюдая их, без аварий ездить невозможно».

Юристы советуют всем пострадавшим от его действий водителям обратиться с коллективным заявлением в полицию. Там назначат независимую экспертизу по установлению механизма аварий. Если окажется, что он один и тот же, и будет установлено, что водитель мог избежать столкновения, то можно будет доказать, что он это делает намеренно.

Сами автомобилисты по-разному оценивают действия «мстителя-подставлялы». Из комментариев пользователей ВКонтакте:

Руслан Мелешков: «Наконец-то, хоть кто-то думает о будущем».

Denis Evgenevich: «Видел этого оленя».

Пётр Горбенко: «Жду видео, где он наказывает встречную фуру».

Фото: «Автоспас» Новосибирск

Неудержимый мститель: он провоцирует аварии и остается невиновным
Неудержимый мститель: он провоцирует аварии и остается невиновным
Теги: ДТП, ПДД
8771 просмотри 29 голосов
В избранное
Оцените материал
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (29)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Да это бизнес такой....который может плохо кончится

Ответить#
0

Под статью самоуправство не попадает?

Ответить#
0

...Поскольку мужчина ведет себя всегда так, что к его действиям придраться невозможно...Каков мерзавец!...Пристрелят рано или поздно...

Зачем же хаять того, кто прав и защищать нарушителей у которых ... и так в жизни проблем хоть отбавляй...

Где же логика ?! А может он добровольный народный дружинник ( ДНД) ?

Ответить#
0

скорей бы пристрелили козла

Ответить#
-3

Каков мерзавец! Дорога-место повышенной опасности. Сознательно добавлять опасности, устраивая ДТП, это какой сволочью надо быть. Через подлость никакое хорошее дело не пойдёт. Показательна эрозия всех норм морали-больше половины комментаторов поддерживают этого подлеца. Учитель [у нас не ругаются].. Учить и наказывать на дорогах могут только сотрудники ГИБДД, а все остальные учителя суть преступники, которых я сам бы лично сдал правоохранителям при первой возможности. Не хватает воли просто чуть притормозить и не превращать помеху в реальное ДТП? Это по силам даже мне, первогодку. А учителям презрение и игнор.

Ответить#
+4

У людей и так в жизни проблем хоть отбавляй, еще и такие умники находятся, в Новосибирске ездить по правилам вообще трудно, учитывая плотность движения, я раз чуть через мост не уехал, не давали выехать на разворот, пришлось внаглую лезть чуть не под колеса, причем поворотник был включен все как положено, но кхер кто пропустит!

Ответить#
0

Пристрелят рано или поздно, нарвется на крутого и ага

Ответить#
+2

«Юристы советуют всем пострадавшим от его действий водителям обратиться с коллективным заявлением в полицию.» — «хороши» юристы раз советуют нарушителям ПДД обратиться в полицию с заявлением на то, что им оленям мешают нарушать ПДД )))))

Ответить#
+7

Пока права продаются или дарятся, а ГИБДД не хочет наказывать недоучек — все больше и больше будет таких героев.



А ведь чтобы кардинально улучшить ситуацию достаточно выполнить два пункта:

1)Вернуть бальную систему наказания. Набрал критическое кол-во баллов — лишаешься прав на следующий год. Сел за руль без прав — конфискация транспортного средства в счет государства и плевать на кого оно зарегистрировано.

2) Заставить всех сдавать теорию при замене прав.

Ответить#
-1
=) Добряк

Да. И главное, у всех впервые получающих права проводить тест на IQ. Думаю, сразу %30 отсеится! Будет легче дышать и ездить.

Ответить#
+5
Николаевич Сергей

Сергей Николаевич, так Вы бы его тоже не прошли и отсеялись, судя по Вашей грамматике. Правильно писать — отсеются!

Ответить#
0
Николаевич Сергей

Тот кто тупит в авто,может иметь аукью выше Вас

Ответить#
0
=) Добряк

А Вы сами пробовали стпого по правилам ездить?очень интресно получается.

Ответить#
0

Случай, который подтверждает неэффективность контроля психического здоровья отдельных лиц при допуске к управлению автомобилем.

Ну ничего, нарвется этот жирный безмозглый олень когда-нибудь. Будет через соломинку кушать.

Ответить#
-3
Darkmatter

а может проще у неграмотного быдла, которое не способно ПДД запомнить, права отобрать и пусть на автобусе ездят? Сразу решим проблему пробок за одно и безопасность поднимем

Ответить#
+9

Побольше бы таких..., но в меру!

Ответить#
+10
Зайцев Виктор

Когда ваш авто, который вы берегли, протаранит такой «умник», вы вспомните свой комментарий.

Ответить#
+1
Безымянный

Не нарушай- не протаранит! Коли нарушил- деньгами восполни пробелы ПДД.

Ответить#
-1
Сергей

Неумничай!

Ответить#
0

Главное современное правило: ДДД, соблюдающему ПДД.

Ответить#
+2

//...он держит целый парк старых и битых японских автомобилей.//

Вот до чего фень-шуй доводит.

Ответить#
+1

Психологи считают, что в соблюдении ПДД есть что-то нездоровое.

Абзац:))))

Ответить#
+9

Нарушение абзаца 2 пункта 10.1 ПДД ему можно инкриминировать. Хоть наказания не предусмотрено, но сделать его виновником, хотя бы частичным, вполне возможно.

Ну а ещё бы, не мешало бы заинтересоваться этой персоной со стороны налоговой, где и как зарабатывает на жизнь?

Ответить#
-1
Lumi

10.1 применим в обе стороны и можно легко вешать на всех виновников ДТП, т.к. они ничего не сделали для соблюдения ПДД.

Ответить#
+2
Lumi

Люмичка, не все же как вы: попу Вротенберга полизал — денежку получил.

Все правильно делает мужик. Пусть он хоть мошенник, но люди лт его действий стали аккуратнее ездить.

Да ГИБДДасты молиться на него должны.

А вы как истинный путриот — всех, кто вам не нравится, хотите посадить. Это так не работает, Люмичка, это вам не попу Вротенберга лизать:)

Ответить#
+1
Каплан Илья

Вы ваз ешо не купили?

Ответить#
0
Каплан Илья

ГИБДД на него молиться точно не должно: если все будут по ПДД ездить, на ком план по штрафам выполнять?

Ответить#
+3

Молодец! Всё правильно делает. Должен же кто то безмозглых учить.

Сам иногда занимаюсь тем же, но не доводя до ДТП. К сожалению нет времени на оформление ДТП и их последствий.

Ответить#
0
Николаевич Сергей

А у него есть, и судя по животику, работка не пыльная

Ответить#
0
Загрузка...