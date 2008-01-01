Неудержимый мститель: он провоцирует аварии и остается невиновным

Житель Новосибирска считает, что занимается благим делом — наказывает нерадивых автомобилистов, не знающих правил дорожного движения или намеренно их нарушающих. Каждый день на его счету 2–3 аварии, но полиции ни разу не удалось признать его виновным.

Имя «героя» известно — Максим Филатов. Информация об этом человека появилась в паблике «Автоспас» Новосибирск. Этот человек выезжает на улицы города как на работу и каждый день провоцирует аварии с теми, кто нарушает правила дорожного движения. Их на его счету, по самым скромным подсчетам, около 20, и при этом виновным он не был признан не разу, потому что ПДД знает назубок, только использует это вовсе не ради благих целей.

«Никто, кроме нас! Я научу всех водить!» — заявляет мститель аварийным комиссарам.

Для «учебы» он держит целый парк старых и битых японских автомобилей. Удивительно, но в местной ГИБДД его хорошо знают, знаком он и аваркомам города. Работает обычно в одних и тех же местах, как правило, на перекрестках с круговым движением: Фрунзе-Ипподромская, пл. Калинина, пл. Станиславского. Схема его подстав всегда одинаковая: «виновник» уходит с кольца из среднего ряда, а «потерпевший» бьет его, двигаясь по кольцу правее и не меняя траектории движения. Есть на его счету и несколько других «схем».

Аваркомы даже знают модели автомобилей, которые чаще всего фигурируют в этих ДТП: Subaru Legacy, Nissan Cube, Nissan Cefiro, Nissan Cedric, а всего их порядка 30. И подозревают, что человек этот вовсе не «альтруист», а изобретатель новой мошеннической схемы. Не вполне понятно, как она работает, но, видимо, ему как-то удается получать страховое возмещение по ОСАГО, хотя ни один автомобиль, участвующий в аварии, на него не зарегистрирован. Знающие люди полагают, что возмещение получает собственник автомобиля, а подставляла-«учитель», сидящий за рулем чужой иномарки, имеет с этого фиксированный навар.

Поскольку мужчина ведет себя всегда так, что к его действиям придраться невозможно, жителям города советуют быть бдительными на круговых перекрестках и при движении под дополнительными секциями светофоров, строго соблюдать правила и опасаться автомобилей, на которых он уже был «засвечен».

Психологи считают, что в действиях Филатова есть что-то нездоровое. Он сознательно идет на таран нарушителей, испытывая при этом удовольствие. Сам про себя он говорит, что просто из принципа соблюдает правила, а «соблюдая их, без аварий ездить невозможно».

Юристы советуют всем пострадавшим от его действий водителям обратиться с коллективным заявлением в полицию. Там назначат независимую экспертизу по установлению механизма аварий. Если окажется, что он один и тот же, и будет установлено, что водитель мог избежать столкновения, то можно будет доказать, что он это делает намеренно.

Сами автомобилисты по-разному оценивают действия «мстителя-подставлялы». Из комментариев пользователей ВКонтакте:

Руслан Мелешков: «Наконец-то, хоть кто-то думает о будущем».

Denis Evgenevich: «Видел этого оленя».

Пётр Горбенко: «Жду видео, где он наказывает встречную фуру».

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Фото: «Автоспас» Новосибирск