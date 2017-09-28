8 лет заплатят 11 гастарбайтеров за покупку российских прав

Перед судом иностранные граждане предстанут по факту дачи взяток должностному лицу. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Республике Карелия.

Водители-гастарбайтеры работали на территории Карелии по национальным и международным водительским правам. После принятия закона РФ, согласно которому в России можно работать по найму только по российским удостоверениям, им необходимо было обменять свои национальные права на российские. Поскольку русский они знают нетвердо, вследствие чего были определенные трудности в сдаче теоретического экзамена на знание ПДД, им показалось проще эти права купить, дав взятку чиновнику. Посредниками вызвались быть двое местных жителей.

Полицейским кто-то вовремя «стукнул», так что они подготовились: условным взяткополучателем выступил сотрудник ГИБДД Отделения МВД России по Кемскому району.

Один из посредников был задержан в момент дачи взятки в 385 тыс. рублей, оперативники вышли на его понедельника, а потом и на группу из 11 иностранных граждан, которые собирались обманным путем получить водительские права.

Согласно российскому законодательству, за попытку купить права гастарбайтерам грозит до 8 лет лишения свободы.

Жители Польши едут на Украину за водительскими удостоверениями. Появился даже своеобразный вид туризма — «за правами». Дело в том, что на Украине права легко купить, а поскольку между странами действует соглашение, на территории Польши их легко обменять, даже подтверждать их нет необходимости.

Запрет на национальные права при устройстве на работу по найму вступил в силу 1 июня. Депутаты хотели сдвинуть сроки еще на год, но из-за разногласий внутри палаты это не удалось.

Фото: sledcom.ru