Очередная крупная партия автомобилей попала под отзыв из-за дефектных подушек безопасности Takata. Для их замены на сервис придется отправиться моделям Galant, i-MiEV и Pajero.

От отзывных кампаний по поводу злополучных подушек Takata устали, кажется, уже все, но деваться некуда: приходится менять дефектные инфляторы, которые стали причиной гибели по меньшей мере 17 человек в мире. Напомним, что портящийся со временем реагент (нитрат аммония) приводит к слишком сильному взрыву пиропатрона, осколки устройства со скоростью пули летят в салон и могут нанести водителю и пассажирам смертельные ранения. Сама фирма Takata летом этого года подала заявление о банкротстве, но это не отменяет необходимости заменить дефектные эйрбэги на миллионах машин по всему миру.

Еще в мае прошлого года Mitsubishi отзывала в России для замены смертельно опасных эйрбэгов более 140 тысяч Лансеров, а текущий отзыв затрагивает 108 071 автомобиль: легковушки Galant и внедорожники Pajero, проданные официальными дилерами с ноября 2006 года по февраль 2016 года, а также электромобили i-MiEV, реализованные с апреля 2007 года по октябрь 2013 года. Списки VIN—номеров всех попадающих под отзыв автомобилей можно скачать на сайте Росстандарта, механикам авторизованных сервисных центров предстоит бесплатно заменить на них водительские подушки безопасности.

На прошлой неделе Mitsubishi объявила об отзыве с российского рынка 89 406 кроссоверов ASX из-за дефектного электропривода передних дворников.

Ранее в этом месяце об отзыве своих моделей в России из-за дефектных подушек безопасности Takata объявили FCA и Toyota

Фото: Mitsubishi