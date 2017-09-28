Затерялся в толпе: полиция отпустила автохулигана ради спасения пешеходов

Токио — один из самых безопасных городов мира, однако и здесь время от времени случаются ЧП. Вечером в понедельник лишь чудом никто не пострадал от автохулигана, который несколько раз въехал в толпу на оживленном перекрестке.

В США и Европе в последнее время автомобили часто становятся орудием террора в руках религиозных фанатиков, но японский водитель черного минивэна, судя по всему, убивать никого не планировал, а лишь хотел прикрыться пешеходами от преследующих его полицейских машин.

Как сообщает издание Japan Today, погоня началась после попытки проверить у автохулигана документы — увидев полицейских, он дал по газам. На одном из самых оживленных перекрестков и без того крайне шумного района Сибуя беглец несколько раз проезжал на красный свет через заполненный людьми пешеходный переход. Толпа с визгом разбегалась, поэтому желаемого эффекта водитель минивэна не добился и повторял этот шокирующий номер вновь и вновь, пока полиция, наконец, не решила от него отстать, дабы не подвергать жизнь простых граждан опасности. Впоследствии опасного нарушителя объявили в розыск.

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: YouTube