В Москве загадочно исчезла одна из трех реверсивных полос

Жители северо-востока Москвы сегодня утром, думается, сильно удивились: с Проспекта Мира исчезла реверсивная полоса, которую здесь организовали без малого пять лет назад.

За ночь дорожные рабочие нанесли новую разметку, и она стала той, какой была до введения в конце 2012 года реверсивной полосы. То есть на месте реверсивной полосы оказалась двойная сплошная линия разметки. Однако списать это на оплошность рабочих нельзя: в местах, где есть левые повороты, появляется дополнительная полоса для тех, кому необходимо уйти с Проспекта Мира.

Любопытен и тот факт, что светофоры, которые призваны оповещать водителей о том, в какую сторону осуществляется движение по реверсивной полосе, работали и в обе стороны показывали красную Х. Напомним, что в случае, если движение по реверсивной полосе запрещено, то светофоры обычно не включают вообще.

Редакция «За рулем» еще в первой половине дня обратилась за разъяснениями в департамент транспорта Москвы и Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В первом ведомстве удивились, что полоса пропала, а в ЦОДД заявили, что оперативно на вопрос ответить не смогут. В Дептранс и ЦОДД были направлены соответствующие письменные запросы, однако на момент публикации данного материала ответа из обоих ведомств так и не поступило.

Реверсивная полоса на Проспекте Мира была запущена в декабре 2012 года. Она стала первой, где направление движения потоков регулировалось в автоматическом режиме в зависимости от загруженности движения — в центр города или в сторону МКАД. Весной 2015 года на полосе появились камеры, фиксирующие нарушения ПДД: за выезд в нарушение правил (если горит запрещающий сигнал или светофор выключен) автовладельцу приходил штраф в 5000 руб., то есть как за выезд на полосу встречного движения.

В настоящее время реверсивные полосы действуют на Шереметьевской улице и Волгоградском проспекте. Редакция «За рулем» призывает водителей быть бдительными: не исключено, что и с этих дорог реверсивные полосы могут внезапно исчезнуть.

Зато в Москве как грибы после дождя появляются все новые выделенные полосы для общественного транспорта. На Рязанском и Лермонтовском проспектах такие полосы должны открыть до конца недели.

В Москве работа некоторых камер видеофиксации нарушений вызывает нарекания у автомобилистов. По пока не подтвержденным данным, некоторые из них систематически завышают скорость проезжающих автомобилей, а автовладельцы потом получают штрафы.

Фото: из архива «За рулем»