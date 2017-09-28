Иномарки посчитали. Не угадаете, в каком регионе их больше всего!

Лидирует по количеству иномарок Калининградская область, там они составляют 95,5% всего автопарка. Чуть меньше, но тоже много их в Приморском крае — 93,6%, на Сахалине — 91,3%, в Хабаровском крае — 90,4% и Магаданской области — 85,7%. В эти регионы в больших количествах везут машины из Европы (в Калининградскую область) и Японии, что и повлияло на структуру автопарков.
В Москве и Санкт-Петербурге иномарок тоже немало — 82% и 80,3% соответственно. Здесь уровень доходов населения выше, чем в среднем по стране, поэтому и автомобили в этих регионах подороже. В целом в нашей стране насчитывается 29 регионов, где доля иномарок выше общероссийского уровня в 60%.
Но больше в России все-таки регионов, которые по наличию в их автопарках иномарок недотягивают до общероссийского уровня. Особенно это касается Северного Кавказа, отмечают аналитики агентства «Автостат». Здесь уже отечественные машины составляют более 60% автопарка, что говорит о скромных доходах населения. Пятерку регионов с самой низкой долей иномарок в автопарках составили: Республика Дагестан — 23,4%, Чеченская республика — 27,1%, Республика Ингушетия — 29,1%, Кабардино-Балкария — 32,1% и Северная Осетия — 34%.
- Большинство автомобилей, которые покупают в России, — это либо компакты, либо кроссоверы и внедорожники. В совокупности доля этих двух сегментов на рынке новых легковых автомобилей составляет 82,7%.
- Из иномарок чаще всего в нашей стране распространены такие модели, как Форд Фокус, Тойота Королла, Хендэ Солярис, Рено Логан и Киа Рио.
ТОП-10 регионов с наибольшей долей иномарок в парке легковых автомобилей (по состоянию на 1 июля 2017 года)
|
Регион
|
Парк легковых автомобилей, тыс. шт.
|
Парк иномарок, тыс. шт.
|
Доля иномарок, %
|
Калининградская обл.
|
342,1
|
326,7
|
95,5
|
Приморский кр.
|
835,2
|
782,0
|
93,6
|
Сахалинская обл.
|
157,2
|
143,5
|
91,3
|
Хабаровский кр.
|
309,9
|
280,2
|
90,4
|
Магаданская обл.
|
44,0
|
37,7
|
85,7
|
Москва
|
3747,9
|
3073,9
|
82,0
|
Еврейская авт. обл.
|
37,4
|
30,3
|
81,1
|
Санкт-Петербург
|
1683,2
|
1351,4
|
80,3
|
Амурская обл.
|
196,8
|
151,6
|
77,0
|
Чукотский АО
|
4,7
|
3,6
|
75,4
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС