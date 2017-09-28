Иномарки посчитали. Не угадаете, в каком регионе их больше всего!

На середину нынешнего года в России насчитывалось более 25 млн легковых автомобилей зарубежного производства. Их доля в автопарке страны составила 60%.

Лидирует по количеству иномарок Калининградская область, там они составляют 95,5% всего автопарка. Чуть меньше, но тоже много их в Приморском крае — 93,6%, на Сахалине — 91,3%, в Хабаровском крае — 90,4% и Магаданской области — 85,7%. В эти регионы в больших количествах везут машины из Европы (в Калининградскую область) и Японии, что и повлияло на структуру автопарков.

В Москве и Санкт-Петербурге иномарок тоже немало — 82% и 80,3% соответственно. Здесь уровень доходов населения выше, чем в среднем по стране, поэтому и автомобили в этих регионах подороже. В целом в нашей стране насчитывается 29 регионов, где доля иномарок выше общероссийского уровня в 60%.

Но больше в России все-таки регионов, которые по наличию в их автопарках иномарок недотягивают до общероссийского уровня. Особенно это касается Северного Кавказа, отмечают аналитики агентства «Автостат». Здесь уже отечественные машины составляют более 60% автопарка, что говорит о скромных доходах населения. Пятерку регионов с самой низкой долей иномарок в автопарках составили: Республика Дагестан — 23,4%, Чеченская республика — 27,1%, Республика Ингушетия — 29,1%, Кабардино-Балкария — 32,1% и Северная Осетия — 34%.

Большинство автомобилей, которые покупают в России, — это либо компакты, либо кроссоверы и внедорожники. В совокупности доля этих двух сегментов на рынке новых легковых автомобилей составляет 82,7%.

Из иномарок чаще всего в нашей стране распространены такие модели, как Форд Фокус, Тойота Королла, Хендэ Солярис, Рено Логан и Киа Рио.

ТОП-10 регионов с наибольшей долей иномарок в парке легковых автомобилей (по состоянию на 1 июля 2017 года)

Регион Парк легковых автомобилей, тыс. шт. Парк иномарок, тыс. шт. Доля иномарок, % Калининградская обл. 342,1 326,7 95,5 Приморский кр. 835,2 782,0 93,6 Сахалинская обл. 157,2 143,5 91,3 Хабаровский кр. 309,9 280,2 90,4 Магаданская обл. 44,0 37,7 85,7 Москва 3747,9 3073,9 82,0 Еврейская авт. обл. 37,4 30,3 81,1 Санкт-Петербург 1683,2 1351,4 80,3 Амурская обл. 196,8 151,6 77,0 Чукотский АО 4,7 3,6 75,4

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС